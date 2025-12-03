Vox pide más medios policiales para Marbella (Málaga): La ciudad "no puede vivir entre disparos"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Eugenio Moltó, en una imagen de archivo - VOX

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Vox ha criticado este miércoles en Marbella (Málaga) "la gravísima situación de inseguridad" que vive el municipio tras el nuevo tiroteo registrado en la calle Alfredo Palma, "un episodio que vuelve a poner en evidencia el deterioro absoluto de la seguridad".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Eugenio Moltó, ha señalado que el suceso "ha vuelto a demostrar que Marbella se despierta cada día con noticias de tiros, asesinatos y narcotráfico" y ha lamentado que "ni PP ni PSOE hayan sido capaces de afrontar el problema con la contundencia que exige una ciudad como la nuestra".

Moltó ha explicado que Vox "lleva años alertando de esta deriva" y ha subrayado que "lo venimos diciendo pleno tras pleno: Marbella sufre una inseguridad creciente mientras los grandes partidos miran hacia otro lado. No podemos normalizar escuchar detonaciones en nuestras calles ni ver cómo el crimen organizado campa a sus anchas".

Así, ha reivindicado en un comunicado que desde Vox "hemos reclamado una y otra vez más medios policiales, más agentes, y una estrategia real y coordinada contra el crimen organizado", advirtiendo de que "no es admisible que los marbelleros vivan con la sensación permanente de que cualquier día puede ocurrir algo así cerca de su casa".

Por último, Moltó ha reafirmado "el compromiso" del grupo municipal y ha recordado que "vamos a insistir sin descanso: queremos que se devuelva a los marbelleros su derecho a vivir sin miedo. Marbella no puede resignarse a ser portada por tiroteos. Exigimos acción y resultados ya", ha concluido.