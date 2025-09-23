Vox pide medidas "urgentes y efectivas para garantizar el acceso a la vivienda" en Málaga

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en la ciudad de Málaga ha presentado una moción en la que pide medidas "urgentes y efectivas para garantizar el acceso a la vivienda" en la capital.

Con esta iniciativa, Vox reclama la ejecución inmediata de planes de vivienda y medidas de desarrollo urbano, para paliar "la grave crisis habitacional que atraviesa la ciudad", según ha informado en una rueda de prensa el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar.

A juicio de Alcázar, la falta de vivienda asequible "está expulsando a miles de malagueños hacia municipios limítrofes, tensionando el mercado del alquiler y comprometiendo la cohesión social".

Por eso, desde Vox advierten de que "los altos precios de alquiler y compra afectan por igual a jóvenes que no pueden emanciparse, familias trabajadoras, pensionistas y colectivos vulnerables".

"El acceso a una vivienda digna es un derecho recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, pero en Málaga se ha convertido en un lujo. No basta con aprobar mociones, hay que ejecutarlas de inmediato", ha señalado Alcázar.

La moción de Vox incluye una batería de medidas entre las que se encuentran un inventario municipal de suelo y vivienda vacía, "que deberá estar aprobado antes de final de año y publicado en la web del Ayuntamiento"; un nuevo Plan de Ordenación Municipal, conforme a la legislación andaluza vigente, para dar seguridad y previsibilidad al desarrollo urbano o la garantía de servicios dotacionales en materia de educativos, sanitarios y sociales en todas las nuevas promociones de vivienda".

Además, la formación reclama a la Junta de Andalucía que "priorice a Málaga en la aplicación de las áreas de necesidad preferente contempladas en el Decreto-ley 1/2025 de Vivienda, con financiación suficiente en los presupuestos de 2026".

Al mismo tiempo, exige al Gobierno de España que "ponga en marcha de manera efectiva el plan de ampliación del parque público de vivienda y destine recursos a municipios en situación de gran tensión habitacional, como es Málaga".

"La crisis de vivienda no admite más retrasos ni más promesas vacías. Cada mes que pasa, son cientos de jóvenes que no pueden emanciparse y familias que destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar un alquiler. Málaga necesita soluciones reales, no excusas", ha concluido Alcázar.