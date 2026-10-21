Vox pide un plan "urgente" de mantenimiento para los corralones de La Trinidad y El Perchel

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, atiende a los medios. - VOX

MÁLAGA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox Málaga llevará a la Comisión de Derechos Sociales, Vivienda, Participación Ciudadana y Cultura una moción para exigir un "plan urgente de conservación" de las viviendas públicas y los corralones de La Trinidad y El Perchel, así como "transparencia" en su gestión y una revisión de los cobros a los arrendatarios.

En concreto, la iniciativa reclama al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) que "aclaren sus responsabilidades y garanticen el mantenimiento de los inmuebles en condiciones dignas de seguridad, salubridad y habitabilidad".

El portavoz de Vox Málaga, Antonio Alcázar, ha señalado que "la conservación de las viviendas públicas no puede depender de que los vecinos tengan que denunciar una y otra vez sus problemas para conseguir una respuesta". "Las administraciones tienen la obligación de anticiparse al deterioro y garantizar que los inmuebles se mantienen en condiciones dignas", ha defendido.

Desde el grupo municipal se exige elaborar, en un plazo máximo de tres meses, un informe sobre el estado de conservación de las promociones públicas de La Trinidad y El Perchel gestionadas por el IMV, con las deficiencias detectadas, las reparaciones pendientes y los plazos previstos. También reclama un plan de mantenimiento coordinado con AVRA y un sistema de seguimiento de las reclamaciones vecinales.

Asimismo, desde Vox también han pedido información sobre los ingresos por alquileres, los gastos de administración y las reparaciones realizadas, así como una revisión de la situación administrativa de las promociones públicas, con especial atención a las 47 viviendas de la calle Trinidad, número 89.

Alcázar ha incidido en que "los malagueños tienen derecho a saber cómo se gestionan sus viviendas públicas, qué reparaciones se realizan y a qué se destina el dinero recaudado mediante los alquileres. La transparencia no puede ser una opción, sino una obligación".

La iniciativa solicita revisar los importes repercutidos a los inquilinos en concepto de IBI y otras tasas municipales, para comprobar que se ajustan a la legislación y devolver las cantidades cobradas indebidamente cuando corresponda.

"No es razonable que los vecinos denuncien deficiencias en el mantenimiento de sus viviendas y, al mismo tiempo, tengan que afrontar cobros cuya procedencia debe estar justificada. Hay que revisar cada concepto y devolver lo cobrado indebidamente cuando corresponda", ha agregado Alcázar.

De igual modo, Vox ha reclamado inspecciones urbanísticas y medidas correctoras "cuando sean necesarias, así como una atención efectiva a las reclamaciones de los residentes, especialmente de las personas mayores y con movilidad reducida".

Por último, el portavoz del grupo municipal de Vox ha señalado que lo que quieren son "viviendas públicas dignas, que el mantenimiento sea efectivo, las cuentas estén claras y que los vecinos de La Trinidad y El Perchel tengan garantían".