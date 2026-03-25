Vox reclama en Coín el arreglo de carriles bici y soluciones al AVE

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Coín (Málaga), Luis Miguel Rivas. - VOX MÁLAGA

COÍN (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Coín (Málaga), Luis Miguel Rivas, ha anunciado las dos mociones que su grupo llevará al próximo Pleno municipal, una para exigir soluciones ante el cierre de la línea de alta velocidad Málaga-Madrid y otra para el arreglo de los carriles bici del municipio.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en relación con el AVE, Rivas ha señalado que la situación actual es consecuencia directa de la gestión del Gobierno central. "El cierre del AVE está provocando ya graves perjuicios económicos en toda la provincia de Málaga, y es responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado.

En esta línea, el portavoz de Vox ha precisado que su formación ya impulsó esta cuestión en la Diputación provincial y ha advertido al Partido Popular. "Ahora el PP parece haberse sumado a esta reclamación. Esperamos que en Coín actúe con coherencia y vote a favor de esta moción", ha señalado.

Por otro lado, Vox también ha anunciado que llevará al Pleno una moción para mejorar los carriles bici del municipio. Rivas ha explicado que su estado actual impide un uso normal. "No se puede fomentar el uso de la bicicleta cuando los carriles están llenos de baches, son estrechos o están invadidos por vegetación", ha concretado.

La propuesta incluye medidas concretas como la eliminación de baches, el ensanchamiento de los tramos necesarios o la implantación de un único sentido en los puntos más estrechos, así como la limpieza de la vegetación que invade estos espacios. "Hay carriles que ni siquiera permiten que dos bicicletas se crucen con seguridad. Así no sirven", ha añadido.

Además, Rivas ha destacado que muchos vecinos desconocen la existencia de estos carriles. "Hay tramos ocultos o mal señalizados. Si no se conocen, no se utilizan", ha explicado. Por ello, Vox ha propuesto también campañas informativas a través de redes sociales y Canal Coín TV para fomentar su uso. "Primero hay que ponerlos en condiciones y después darlos a conocer", ha señalado.

En suma, Rivas ha concluido subrayando el compromiso de su grupo con soluciones reales para el municipio. "Traemos propuestas concretas para problemas reales: mejorar nuestras infraestructuras y defender los intereses de nuestros vecinos", ha concluido.