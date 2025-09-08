Vox reclama que la plaga de mildiu que afecta a los viñedos de Málaga sea declarada "desastre natural"

El portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, atiende a los periodistas en la Axarquía. - VOX MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha visitado este lunes la Axarquía, donde se ha reunido con viticultores que han visto afectados sus viñedos por el hongo mildiu y con productores de mango que sufren las consecuencias de los bajos precios en origen; y ha reclamado que dicha plaga sea declarada desastre natural.

En declaraciones a los medios de comunicación en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Alonso ha tildado de "drástica" la situación que se vive en la provincia de Málaga con el mildiu, que deja una pérdida de producción media del 40% y en zonas como el municipio malagueño de Manilva, en la zona occidental de la provincia, y la Axarquía, del 80%.

"Ante este tipo de situaciones hay que ser valiente. Moreno Bonilla debería ser garante de los ganaderos y de los agricultores", ha señalado, por lo que ha incidido en que desde Vox van "a solicitar que el mildiu se declare como desastre natural y, que se saque una línea de ayudas que sea suficiente para todos aquellos que hayan tenido pérdidas como consecuencia del mildiu".

Alonso ha pedido al Gobierno de la Junta de Andalucía que "no se espere hasta 2026 para sacar esas ayudas, ya que de nada sirve cuando ya está todo perdido y el agricultor está profundamente ahogado".

Asimismo, ha explicado que Vox "va a solicitar la realización de un informe con el que solicitar al Gobierno de la nación una exención en los módulos para los damnificados por el mildiu, tanto para el año 2025 como también para el año 2026".

"Creemos que el momento de ser valientes es ahora. Moreno Bonilla, hasta ahora, lo único que ha podido presumir es de prometer muchas ayudas pero luego realmente no las saca y cuando las saca son insuficientes", ha añadido.

Por otro lado, Alonso ha salido en defensa de los productores de mango de la Axarquía, "que están sufriendo los bajos precios en origen a pesar de que la campaña en términos de producción es fantástica".

"Que se pague entre 80 y 90 céntimos al agricultor es un auténtico despropósito", ha dicho Alonso, quien ha defendido que "no debería de haber mango de otros países porque ya hay suficiente producción de mangos de Málaga y de Granada para todos los españoles".

Según ha señalado, "traer mango de fuera ahora mismo es competencia desleal". "Además, se está produciendo una vulneración de la ley de cadena alimentaria cuando se está pagando al agricultor por debajo de coste, sin embargo, en el supermercado está hasta un 600% más caro. Esto es intolerable", ha criticado.

Así, Alonso ha reclamado al Gobierno de Juanma Moreno que "vigile los lineales de los supermercados para garantizar el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria y en caso de vulneración, adoptar las medidas oportunas".

Por último, el portavoz de Vox de Trabajo y Campo ha reclamado al Gobierno andaluz bonificar al 100% las vacunas y los repelentes para combatir la lengua azul que también sufren los ganaderos de la provincia de Málaga.

Alonso ha explicado que "un bote de repelente cuesta 35 euros" y que los ganaderos "se ven obligados a incurrir en unos gastos que no pueden soportar, por eso pedimos que todas las medidas preventivas sean asumidas con carácter excepcional por la Junta".

"Desde Vox no vamos a parar de defender a los ganaderos, a los agricultores, en definitiva al sector primario y no vamos a parar de señalar a Moreno como el presidente que más presume, que más postureo hace, que se ofrece mucho a la foto, que promete mucho, pero que tanto promete como luego incumple sus promesas", ha concluido.