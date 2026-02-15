Vox solicita realizar una auditoría integral del estado de conservación de la red de carreteras en Málaga

Archivo - Miembros del Infoca limpian los daños ocasionados por las lluvias de la borrasca 'Francis' en la carretera de acceso a la estación de Cártama. A 05 de enero de 2026, en Cártama, Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox Málaga ha solicitado este domingo realizar una auditoría integral del estado de conservación de la red de carreteras autonómicas en la provincia tras el paso de las últimas borrascas. "Málaga soporta desde hace años un deterioro generalizado de la red viaria de titularidad autonómica: firmes agotados, baches y socavones, roderas, cuarteos, blandones, señalización insuficiente, arcenes degradados y drenajes insuficientes", ha señalado la formación.

En una nota, el partido ha expuesto que el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha registrado una proposición no de ley con el fin de poner fin a la "falta estructural de conservación" que compromete la seguridad vial de los usuarios, encarece la movilidad diaria de miles de andaluces y penaliza la competitividad de la economía malagueña.

Desde Vox se ha destacado que las fuertes y continuadas lluvias de las últimas semanas "no han creado el problema, sino que lo han dejado totalmente al descubierto, multiplicando la aparición de socavones, baches, hundimientos del firme, arrastres de materiales y desprendimientos en taludes que no han sido estabilizados, saneados ni mantenidos con la periodicidad exigible", ha criticado.

En Málaga, algunos ejemplos de la "negligencia estructural" en el mantenimiento de la red de carreteras autonómicas son la A-355 (Coín- Marbella), que presenta una elevada siniestralidad; la A-397 (Ronda-Marbella), con graves desprendimientos en 2025; la A-357 (Autovía del Guadalhorce); o la A-356 (Vélez-Málaga).

A su juicio, el abandono de las carreteras malagueñas por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía "lo pagan cada día miles de malagueños", así lo ha denunciado el presidente de Vox en Málaga, Antonio Sevilla, quien ha criticado los "sucesivos recortes del crédito específico presupuestado para carreteras".

"Málaga no puede permitirse que la Consejería de Fomento siga reaccionando tarde, con contratos de emergencia y actuaciones parcheadas que ponen en serio peligro la seguridad de los usuarios", ha señalado Sevilla, quien además ha reclamado "dejar de improvisar, anticiparse y actuar con planificación, control técnico y mantenimiento preventivo".