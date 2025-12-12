Waldorf Astoria desembarcará en España en 2029 con una inversión de 220 millones en un hotel de Marbella (Málaga)

Archivo - Presentación en Nueva York del primer hotel Waldorf Astoria en España que estará en Marbella (Málaga). - AYUNTAMIENTO MARBELLA - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Higuerón Developments ha anunciado la llegada a España de Waldorf Astoria, marca de Hilton, con una inversión de 220 millones de euros para transformar el Marbella Golf, ubicado en esta localidad malagueña, en el resort de lujo Higuerón Marbella Golf Resort, con fecha de apertura prevista para 2029, según un comunicado.

La presentación de este proyecto ha tenido lugar este viernes en un acto en Nueva York, que ha contado con la presencia del vicepresidente de Lujo EMEA de Hilton, Dan Wakeling; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el CEO de Higuerón Developments, Javier Rodríguez.

En palabras de Rodríguez, Higuerón Marbella Golf Resort aspira a convertirse en un "referente global" en el segmento de vacaciones "ultralujosas". "La llegada del primer Waldorf Astoria a España refuerza este compromiso con la excelencia y consolida Marbella como destino privilegiado para el turismo de alto nivel", ha resaltado, además.

Por tanto, el futuro establecimiento, situado a cinco kilómetros del centro de Marbella y treinta minutos del aeropuerto de Málaga, contará con un total de 120 habitaciones y suites, además de 120 branded residences.

Entre las instalaciones orientadas al bienestar y a la gastronomía, destacarán el 'peacock alley' de la marca, un lobby bar y un nuevo country club que incorporará un spa de 750 metros cuadrados, además de piscinas interiores y exteriores, gimnasio y áreas wellness. Además, la propuesta culinaria incluirá restaurantes insignia y espacios al aire libre.

Sobre el diseño del hotel, tres arquitectos galardonados con el Premio Pritzker participarán en el concurso conceptual que definirá la estética del resort, mientras que el campo de golf, será reinterpretado por Robert Trent Jones JR, el hijo del arquitecto del mismo nombre.

Esta intervención pretende preservar la esencia del trazado original, adaptándolo a las exigencias actuales de eficiencia y respeto medioambiental.

La alcaldesa de Marbella ha señalado que "representa un hito para la ciudad y consolida el liderazgo en el turismo de máxima categoría" y ha subrayado que la elección de la ciudad "para acoger una marca icónica y de referencia internacional en el segmento del lujo, confirma la capacidad de Marbella para atraer inversiones estratégicas y seguir generando oportunidades vinculadas a un modelo de máxima calidad".