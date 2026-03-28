La web de la Diócesis de Málaga incorpora IA para facilitar búsquedas de información de servicios parroquiales. - DIÓCESIS DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Informática de la Diócesis de Málaga ha implementado un asistente virtual con Inteligencia Artificial (IA) capaz de entender el lenguaje natural para facilitar el acceso a horarios de misa y servicios parroquiales, y priorizando el tratamiento ético de la información y la veracidad de los datos.

Así lo han informado desde la Diócesis a través de una nota, en la que han indicado que tras el rediseño de su web (diocesismalaga.es) el pasado mes de febrero, la Delegación de Medios de Comunicación, en colaboración con el Departamento de Informática, ha lanzado una nueva herramienta, aún en fase de pruebas, que permitirá a los usuarios un acceso "más cómodo a la información".

Según ha explicado el responsable del Departamento de Informática, Florencio Hernández, "debemos tener en cuenta que nuestra web tiene más de 20 años de recorrido". "Con 30.000 registros de todo tipo, es imposible diseñar un menú que lo abarque todo de forma intuitiva. Por eso, hemos apostado por la accesibilidad mediante el lenguaje natural", ha apuntado.

"El objetivo es que el visitante plantee su consulta como un diálogo y reciba una respuesta inmediata", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que "el caso más claro es el de los horarios de misa". Al respecto, ha dicho que "gestionar la información de 250 parroquias, con sus cambios de verano, invierno, festivos o vísperas, es extremadamente complejo".

Así, ha señalado que un buscador tradicional "busca términos exactos y puede fallar si escribes '8 de la tarde' y el dato está registrado como '20:00h'. "El beneficio de este nuevo asistente es precisamente ese: traduce el lenguaje humano para localizar con precisión una información que está digitalizada pero que antes era difícil de encontrar", ha incidido.

El siguiente paso, que la Diócesis espera tener listo en las próximas semanas, es la geolocalización, de tal manera que el usuario podrá preguntar por la misa más cercana a su ubicación actual, "cruzando la distancia física con la proximidad horaria".

Según la Diócesis malagueña, el 'prompt' --instrucciones del sistema-- está diseñado para que la IA "no busque en fuentes externas, no consulte en Google y, sobre todo, no invente datos", al tiempo que ha señalado que "si la información que extraemos de nuestra base de datos no es suficiente, el chat está programado para decir 'Lo siento, no tengo información sobre esto'.

Al respecto, han indicado que "no hay 'inteligencia' en la fase de búsqueda, sino solo en la capacidad de síntesis y comunicación del resultado".

En cuanto al debate ético sobre el uso de la IA para generación de contenidos informativos, Hernández ha asegurado que en este caso, "el debate se simplifica porque el uso que hacemos es puramente instrumental y controlado". "No permitimos que la IA genere pensamiento o doctrina; solo resume lo que ya está publicado en nuestra web", ha insistido.