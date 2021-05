Working for What Day convoca en Málaga a profesionales de toda España para debatir sobre la transformación del mercado

'Working For What Day' Convoca A Profesionales De Toda España Para Debatir Sobre La Transformación Del Mercado

MÁLAGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acoge el próximo 27 de mayo el 'Working For What Day', un evento cuyo objetivo es establecer las pautas del futuro paradigma laboral, donde un grupo multidisciplinar de expertos y representantes del sector debatirán sobre la transformación del mercado del trabajo.

Lo hará a través de temáticas como la digitalización, las nuevas formas de gestionar a las personas, los retos del reciclaje profesional o la influencia de todos estos cambios en la sociedad, según ha informado Fycma en un comunicado.

La cita supone la antesala de la celebración en 2022 del 'Working For What Summit', también organizado por el Palacio de Ferias y el Grupo Evento.es, con el impulso del Ayuntamiento de Málaga. Future For Work Institute ejercerá de socio de contenidos y Harvard Deusto como media partner.

El programa de contenidos contará con ponencias en las que participarán voces de distintas áreas del ámbito laboral a nivel nacional.

De esta forma, el foro reunirá, entre otros, a la presidenta del Comité Científico del Congreso Internacional EducAcción, Sonia Díez; a Roberto Rodríguez de People en BBVA Next; a la directora del Think Tank en Digital Future Society en Mobile World Capital Barcelona, Carina Lopes; y al Connector en OuiShare, Albert Cañigueral.

Del mismo modo, el encuentro analizará el impacto de las tecnologías en el sector a través de una ponencia a cargo del Cofundador Future For Work Institute, Jordi Serrano, así como los retos específicos de los trabajadores autónomos en una charla protagonizada por la vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Celia Ferrero.

El foro está organizado en formato híbrido, permitiendo a los participantes inscribirse de forma virtual, tanto para asistir a las charlas temáticas como para acceder a entrevistas personales con especialistas en el sector.

Por su parte, los expertos que participan de forma presencial en el evento formarán parte, además, de dinámicas y rondas de pensamiento colectivo con el objetivo de generar conocimiento y poner en común buenas prácticas en el ámbito laboral.

Estos encuentros servirán para impulsar la creación y redacción conjunta del 'Compromiso Working for What', un documento que reunirá un listado de conclusiones, propuestas, cambios y acciones necesarias para construir un mejor futuro del trabajo y que inspirarán el evento 'Working for What Summit' que se añade como novedad al calendario de foros profesionales de Fycma del 22 al 24 de marzo de 2022.