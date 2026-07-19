Abierto el plazo para el XXIII Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra 'Jaén Paraíso Interior'

Cartel del concurso - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha abierto el plazo de inscripción para participar en la XXIII edición del Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra 'Jaén Paraíso Interior'.

Este certamen culinario, consolidado como un referente en el sector y dotado con uno de los mayores premios económicos para poner en valor el aceite, celebrará su gran final el próximo 7 de octubre en el palacio del Kursaal de San Sebastián, en el marco del congreso San Sebastián Gastronomika 2026.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha indicado a Europa Press que con esta iniciativa, la Diputación de Jaén "busca divulgar las excelencias y propiedades del aceite de oliva virgen extra (AOVE) e incentivar su uso en la gastronomía como ingrediente básico de la dieta mediterránea".

Otro de los objetivos es el de promocionar los ocho aceites que ostentan el distintivo 'Jaén Selección', un sello creado en 2003 para premiar la excelencia de la cosecha de la provincia jiennense.

Lozano ha puesto el acento en que el concurso se ha convertido en "una cita ineludible" para los amantes de la gastronomía y los profesionales del sector, destacando por su enfoque en la promoción y uso del aceite de oliva virgen extra de Jaén, "un producto de excelencia reconocido a nivel mundial".

Los cocineros profesionales en activo dentro del sector hostelero que no hayan resultado ganadores en ediciones anteriores tendrán hasta el próximo 8 de septiembre para presentar sus propuestas de manera gratuita, tal y como se indica en las bases recogidas por Europa Press.

Cada participante podrá presentar una única receta de elaboración propia que deberá incluir, de forma obligatoria, al menos uno de los aceites de oliva virgen extra distinguidos con el sello 'Jaén Selección 2026'.

Los candidatos deberán especificar detalladamente los ingredientes utilizados y adjuntar un breve texto explicativo que justifique la elección del aceite concreto para su plato. Las bases completas y el enlace para el envío de candidaturas ya se encuentran disponibles en la página web de la Diputación de Jaén.

Los aceites que cuentan con el distintivo 'Jaén Selección 2026' y que pueden emplearse en las recetas son: Campos de Biatia (SCA Oleícola Baeza, de Baeza); Jabalcuz Gran Selección (SCA Sierra de la Pandera, de Los Villares); Oro Bailén (Aceites Oro Bailén Galgón 99 SLU, de Villanueva de la Reina); Oro de Cánava (SCA Nuestra Señora de los Remedios, de Jimena); Sierra Santo Tomé (SCA Santo Tomás Apóstol, de Santo Tomé); Tierras de Canena (SCA San Marcos de Canena, de Canena); Balcón del Guadalquivir (SCA San Felipe Apóstol, de Baeza); y Puerta de Las Villas (SCA San Vicente, de Mogón, en Villacarrillo).

FASES DEL CONCURSO Y JURADO

En una primera fase, el jurado analizará todas las solicitudes recibidas y valorará aspectos como el maridaje de los ingredientes con los aceites seleccionados, la presentación, la innovación del plato y el uso correcto de cada ingrediente en las fases de preparación. De entre todas las propuestas, se seleccionará a ocho finalistas que deberán defender su receta en directo durante la final en San Sebastián, disponiendo para ello de un tiempo de una hora.

El jurado de esta vigesimotercera edición estará presidido por el diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén, Francisco Javier Lozano. Junto a él, participará el chef Ferrán Polls, del restaurante El Candelero (Almería) y ganador de la pasada edición del premio, además de cuatro cocineros de reconocido prestigio o representantes de medios de comunicación especializados en gastronomía de ámbito nacional, y un técnico del Área de Promoción y Turismo, que ejercerá las funciones de secretario.

El certamen otorgará un único premio de 8.000 euros para el ganador, junto con una placa de reconocimiento para su establecimiento.