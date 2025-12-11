La Academia Andaluza de Enfermería se presenta en Jaén con una mesa sobre gestión y liderazgo en la profesión

La mesa redonda titulada 'Gestión y liderazgo en enfermería: impacto de la calidad de los servicios sanitarios' organizada por la Academia Andaluza de Enfermería. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

El Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén ha acogido la celebración de la mesa redonda titulada 'Gestión y liderazgo en enfermería: impacto de la calidad de los servicios sanitarios', que ha organizado la Academia Andaluza de Enfermería en colaboración con el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación, un acto en el que también se ha presentado esta academia creada para fomentar la investigación, la innovación y la divulgación del conocimiento en torno a esta profesión.

El presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, ha participado en la puesta de largo de esta nueva entidad junto a su presidente, Juan Carlos Sánchez; la concejala de Salud de Jaén, Isabel Cano; la directora gerente del Hospital Universitario de Jaén, Belén Martínez, y el gerente de la Universidad de Jaén, Alfonso Cruz, según ha detallado la institución provincial en una nota.

En su intervención, Reyes ha destacado "la estrecha vinculación de la Administración provincial con la historia de la enfermería en la provincia jiennense", además de poner de relieve "el papel crucial de las y los profesionales de la enfermería en la sanidad pública, que es uno de los principales tesoros de nuestro Estado del Bienestar". En esta línea, ha subrayado la importancia de reivindicar una sanidad de calidad, para lo que "es fundamental cuidar a los profesionales sanitarios, que haya más recursos y que cuenten con unas condiciones laborales adecuadas".

Por su parte, el presidente de la Academia Andaluza de Enfermería ha sido el encargado de moderar la mesa redonda 'Gestión y liderazgo en enfermería: impacto de la calidad de los servicios sanitarios', en la que también han intervenido el gerente de la Universidad de Jaén; la responsable del grupo asistencial de Salud Mental del CES 061, Susana de Castro, y la ex presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Enfermería, Inmaculada García.

En este foro, Sánchez ha remarcado que "la Academia Andaluza de Enfermería ha marcado este jueves su hoja de ruta con un mensaje claro: el futuro de la sanidad andaluza pasa por el liderazgo de la enfermería" y ha subrayado la necesidad de un liderazgo "que no se basa en el nombramiento, sino en el cuidado de los pacientes, los profesionales y la ciudadanía".