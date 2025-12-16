La actualidad y el avance del proyecto del Cetedex en Jaén se analiza en un encuentro con empresarios

Encuentro sobre el Cetedex - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha analizado en un encuentro de trabajo organizado por la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) la actualidad del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) y su avance desde que el Gobierno de España anunciara su construcción en diciembre de 2022.

Cerca de medio centenar de empresarios se han dado cita en este encuentro en el que ha intervenido la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, junto al presidente de la CEJ, Bartolomé González, y en el que también han estado presentes Manuel Pastrana y Rafael Guzmán, vicepresidentes de esta confederación.

Martínez, que ha remarcado la implicación de la CEJ en la puesta en marcha del Cetedex, ha subrayado en su intervención la relevancia para la provincia jiennense de este proyecto que supondrá una inversión de 220 millones de euros y la generación de 2.600 empleos.

Además, ha subrayado el efecto de tracción empresarial que está teniendo este centro tecnológico "como ya se está demostrando con empresas que está viniendo a instalarse en nuestra provincia, como Escribano, Sapa Placencia o FMG en Linares", firmas que "posiblemente no se hubieran instalado en nuestro territorio si no hubiera sido por este gran proyecto tractor como es el Cetedex".

Asimismo, la diputada de Fondos Europeos y Geolit ha destacado la celeridad con la que se está ejecutando este proyecto, "que tiene detrás al INTA y al Ministerio de Defensa" y de "cuyo anuncio por parte del presidente del Gobierno de España han pasado solo tres años".

"Tenemos ya una previsión de que para finales del año del 2026, el campus principal estará finalizado y pronto se iniciarán las obras del campo de pruebas avanzado, donde sabéis que la Diputación ha hecho una fuerte inversión de cerca de 25 millones de euros para la expropiación de las 640 hectáreas en la que se instalará el mismo", ha dicho la diputada.

Por su parte, el presidente de la CEJ, Bartolomé González, ha indicado que el Cetedex "ha sido una de las grandes líneas de trabajo de la Confederación a lo largo de este año", impulsado desde la Oficina para la Captación de Inversiones gracias al convenio de colaboración con la Diputación de Jaén.

González ha destacado que esta labor "demuestra el compromiso del tejido empresarial jiennense con una iniciativa llamada a convertirse en la palanca que consolide un ecosistema empresarial en nuestra provincia en torno a la política industrial de defensa".

En esta línea, el presidente de la CEJ ha explicado que la organización "está participando de manera activa en las reuniones y grupos de trabajo que estás acompañando el desarrollo del Cetedex" añadiendo que, gracias a esta implicación, han facilitado el acceso a 15 nuevas empresas que "han mostrado interés en sumarse a esta iniciativa".

Asimismo, ha puesto de manifiesto que la CEJ ha dado difusión a las distintas licitaciones públicas del Isdefe relacionadas con el proyecto "contribuyendo a que más compañías conozcan y se posicionen ante las oportunidades que el Cetedex va a generar".