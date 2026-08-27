Las ayudas de la Diputación de Jaén en materia social, de igualdad y juventud benefician a 146 entidades

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JAÉN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha colaborado este año para que un total de 146 asociaciones y federaciones repartidas por todo el territorio provincial puedan realizar sus proyectos en materia social, de igualdad o juventud.

Así lo ha indicado este jueves la vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, quien ha explicado que este mes se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones del área.

"Estamos hablando de una inversión global que ronda los 360.000 euros y que va a dar cobertura a un número muy importante de asociaciones y federaciones de la provincia jiennense", ha afirmado en una nota.

Sobre esta línea de ayudas, Medina ha señalado que "apoyar el tejido asociativo es algo fundamental" y por eso cada año se "una convocatoria específica desde el área de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud dirigida a asociaciones y federaciones de la provincia que llevan a cabo proyectos de diversa índole y a las que la Diputación "les echa una mano para que los lleven a cabo".

Las iniciativas financiadas están relacionadas con el ámbito social, con la igualdad y la juventud. Algunas tienen que ver con mujeres, otras con juventud, con la diversidad afectivo sexual, también con las conductas adictivas, con las personas mayores, infancia, familia o con personas migrantes y también discapacitadas, entre otros colectivos.

"En definitiva, estamos ante una inversión y un esfuerzo muy importantes que hace la Diputación de Jaén precisamente para que las asociaciones y federaciones de nuestra provincia puedan beneficiarse de estas ayudas y realizar así sus proyectos", ha valorado Medina.

De las subvenciones concedidas, la mayoría se ha otorgado a entidades de carácter social, 105 en total, que contarán con 247.000 euros para ejecutar sus iniciativas. El resto de asociaciones y federaciones beneficiarias han sido 31 del ámbito de la igualdad y diez de juventud.