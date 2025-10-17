El Ayuntamiento de Martos (Jaén) ultima el proyecto de construcción del Vivero de Empresas 4.0

Firma del convenio sobre el futuro Vivero de Empresas 4.0 de Martos. - AYUNTAMIENTO DE MARTOS

MARTOS (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Martos (Jaén) está "ultimando el proyecto de construcción" del futuro Vivero de Empresas 4.0, una infraestructura "absolutamente necesaria" y "muy demandada" por el empresariado.

Así lo ha indicado este viernes el alcalde, Emilio Torres, durante la firma de un convenio de colaboración con el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, para la colaboración de la Administración provincial en la financiación de la citada instalación.

En concreto, tiene un presupuesto de 1,8 millones de euros, cofinanciados en un 85 por ciento con fondos del Programa Plurriregional de España Feder 2021-2027 a través de la Fundación Incyde, mientras que el 15 por ciento restante (270.000 euros) será sufragado por la Diputación a través de este convenio.

La inversión permitirá tanto la construcción del edificio que albergará el vivero como su dotación de equipamiento y tecnología, según se ha explicado en este acto, al que también han asistido el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona; la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, y la presidenta de la Asociación Empresarial Marteña (ASEM), Ana Belén Molina.

"Hoy estamos un poquito más cerca de tener una infraestructura que era absolutamente necesaria y muy demandada por los empresarios. Se va a construir un centro de emprendimiento, que contará con la última tecnología y con un diseño innovador", ha valorado el alcalde, quien ha añadido que los empresarios "podrán contar en sus primeros momentos con un espacio adecuado para su actividad".

En este sentido, ha subrayado que Martos es un referente en el ámbito industrial, pero "tenía un déficit", al no disponer de "un instrumento absolutamente necesario" como este vivero, por lo que también ha agradecido el apoyo de la Diputación.

"Ya estamos ultimando el proyecto de construcción del edificio y, paralelamente, también con en colaboración con ASEM estamos trabajando en un programa de emprendimiento y en una serie de acciones paralelas", ha afirmado Torres.

En esta línea, la presidenta de ASEM ha hecho hincapié "en la necesidad de traer herramientas" a la ciudad. "Tenemos un potencial muy grande porque existen unos emprendedores maravillosos. Con el vivero 4.0 abrimos nuevas oportunidades y retos", ha señalado.

Por su parte, Reyes ha valorado que es "un proyecto que va a ser realidad de manera inmediata" y que va a permitir que Martos tenga "un vivero 4.0 a través de un convenio similar al que la Diputación de Jaén firmó con la Fundación Incyde y que permitió construir la Incubadora de Empresas de Alta Tecnología de Geolit".

"Un centro como este era necesario en una ciudad que vive la industria, que vive la tecnología y que cuenta con un tejido empresarial absolutamente comprometido con la ciudad", ha remarcado el presidente de la Diputación.

En este sentido, se ha referido a Martos como ejemplo de la diversificación económica de la provincia jiennense, al tiempo que ha resaltado "la gestión eficiente" que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de los fondos europeos que ha recibido.

"Lo ha demostrado gestionando los fondos Edusi, con un nivel de ejecución alto y satisfactorio, y también presentando proyectos a la convocatoria EDIL, de los que, de los 100 millones de euros que se van a invertir en la provincia, 10,5 millones vienen a Martos", ha declarado.