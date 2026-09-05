Baeza (Jaén) albergará hasta el 30 de septiembre una exposición con imágenes del III Premio de Fotografía de Diputación

Imagen de la tercera edición de Premio de Fotografía de la Diputación de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Paisajes', que incluye imágenes del tercer Premio de Fotografía sobre el Paisaje Giennense, hace una nueva parada en la provincia, en este caso en la ciudad de Baeza, donde recalará hasta el próximo 30 de septiembre. La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha sido la encargada de inaugurar esta muestra itinerante, que forma parte del programa de actividades diseñado con motivo de la celebración del 75º aniversario del Instituto de Estudios Giennenses (IEG).

Durante su intervención, Arco ha remarcado que esta exposición "nos invita a mirar con ojos nuevos y a redescubrir la belleza y la diversidad de nuestra tierra". La fotografía, ha incidido, "no solo reproduce lo que vemos, nos propone una mirada, nos ayuda a descubrir matices y a valorar lo que a veces, por cotidiano, dejamos de contemplar", según ha recogido la Institución Provincial en una nota.

En este sentido, ha precisado que "cada imagen de esta muestra es una invitación a observar Jaén desde otra perspectiva y a sentirnos orgullosos de lo que somos, porque no hay mejor marco que Baeza, ciudad Patrimonio de la Humanidad, para acoger esta exposición, ya que sus calles y su patrimonio nos recuerdan que cuidar nuestra herencia y proyectarla hacia el futuro es una responsabilidad de todos".

En este acto, la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior ha enmarcado esta iniciativa "en el trabajo que realiza el Instituto de Estudios Giennenses, un organismo autónomo de la Diputación Provincial de Jaén que está comprometido con el estudio, la investigación y la difusión de la cultura, las ciencias y las artes de nuestra provincia".

Con esta finalidad, organiza cada año actividades como este premio de fotografía que "es una expresión más de ese compromiso por reconocer el talento de fotógrafos y fotógrafas, de generar memoria y construir un relato colectivo sobre nuestra provincia".

Esta exposición ha recorrido ya distintas comarcas jiennenses porque, a su juicio, "la cultura debe circular, debe llegar a los municipios y estar al alcance de toda la ciudadanía".

Por todo ello, ha felicitado "a todas las personas participantes y especialmente a quienes han visto sus trabajos seleccionados. Gracias por prestarnos vuestra mirada y por convertir el paisaje jiennense en imágenes que nos interpelan y también nos representan".

Inés Arco ha concluido sus palabras deseando que "esta exposición invite a mirar Jaén con nuevos ojos, porque sin duda vamos a descubrir muchísimos elementos que a la vista simplemente no se perciben".