Bioforeste concluye mostrando los resultados de apostar por la bioeconomía forestal en la provincia de Jaén

JAÉN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Bioforeste 'Bioeconomía en los espacios forestales municipales del eje este de la provincia de Jaén' ha finalizado con la celebración de una jornada de exposición de sus resultados tras ponerse en marcha de forma piloto en los municipios jiennenses de Huesa, Villarrodrigo y Bedmar y Garcíez. Entre sus resultados está la contratación de 57 personas que han llevado a cabo tareas forestales en 398 hectáreas.

El proyecto tenía como objetivo demostrar que los ecosistemas y montes son mucho más que un paisaje y que atesoran una fuente de riqueza capaz de fijar población al territorio mediante el aprovechamiento de los recursos naturales y la creación de empleo ecológico. Esa ha sido la principal premisa de Bioforeste, financiado con casi dos millones de euros de Fondos Next Generation para la Transición Ecológica.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, que ha intervenido en la apertura de la jornada junto al rector de la UJA, Nicolás Ruiz, ha animado a aprender de la experiencia que ha dejado Bioforeste en los tres municipios donde se ha ejecutado.

"Bioforeste ha permitido demostrar lo que la bioeconomía puede suponer para una provincia como la nuestra, donde tenemos cuatro parques naturales y una extensión forestal importante, además de casi 70 millones de olivos", ha dicho Reyes.

Ha defendido la necesidad de aprender de la experiencia de este programa, "no solo porque ha permitido la creación de 57 puestos de trabajo y avanzar en la sensibilización y concienciación medioambiental, sino porque la gestión correcta de los montes contribuye a minimizar el riesgo de incendios forestales" y estos "hay que apagarlos en invierno con los tratamientos selvícolas".

Por último, el presidente de la Diputación ha valorado "muy positivamente" la ejecución de este proyecto y ha agradecido la implicación y el compromiso de la Universidad de Jaén y de los tres ayuntamientos para que esta experiencia piloto de gestión forestal en la que también ha participado la Fundación Plants for the Planet España haya sido un éxito.

Por su parte, el alcalde de Bedmar y Garcíez, Enrique Carreras, ha apuntado que este proyecto "ha calado en la ciudadanía" y ha mostrado su satisfacción por sus resultados. "Bioforeste nos ha dado otra visión de cómo podemos aprovechar los recursos del monte público y en nuestro municipio ha permitido dar empleo a una decena de personas durante cuatro o cinco meses, además de las actividades de concienciación medioambiental en los colegios y con entidades de la localidad", ha dicho el alcalde.

El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha puesto el acento en la capacidad transformadora de este proyecto, "primero, desde el punto de vista de la investigación que se ha realizado, una investigación aplicada que es transferencia pura y dura del conocimiento", y segundo, porque "mediante la bioeconomía podemos aprovechar los recursos forestales y puede ayudar a fijar población en el territorio".

En esta línea, el rector de la UJA ha remarcado que este proyecto "incide de lleno en el desarrollo de nuestro territorio. Lo hemos visto en estos tres municipios y queremos que este modelo pueda aplicarse a otros muchos municipios de la provincia de Jaén".

El proyecto de Bioeconomía en los Espacios Forestales Municipales de la provincia de Jaén arrancó en febrero de 2024 con tres experiencias piloto de gestión forestal adaptadas a tres modelos de ecosistemas representativos de la franja oriental de la provincia de Jaén: Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, representada en Villarrodrigo; Sierra Mágina, con Bedmar como escenario; y las zonas esteparias subdesérticas, con Huesa como municipio representativo.

Durante estos meses se han llevado a cabo distintas acciones en el marco de este proyecto. En concreto, se han realizado 24 acciones formativas sobre trabajos forestales, aprovechamiento de la biomasa, manejo de maquinaria forestal, ganadería regenerativa, apicultura o truficultura, entre otros, con la participación de más de 170 personas. También se han desarrollado 18 acciones de participación y sensibilización ambiental con la implicación de más de 400 participantes y se han constituido tres consejos de participación.

Desde el punto de vista del empleo, Bioforeste ha generado cerca de 40 puestos de trabajo en la realización de tareas forestales diversas en una superficie de 398 hectáreas y ha permitido la contratación de otras 18 personas para acciones relacionadas con iniciativas de ganadería regenerativa, la reforestación con especies melíferas para el fomento de la apicultura, acciones de micorrización con especies adaptadas como la trufa negra o la trufa del desierto, y la instalación de una industria transformadora de residuos forestales en astillas para biomasa.

Antes de esta jornada final se han llevado a cabo acciones de replicación de las experiencias en varios municipios de la provincia con el objetivo de que conozcan las oportunidades que ofrece este modelo de bioeconomía forestal para el desarrollo local. De hecho, en la provincia de Jaén son 53 los municipios con montes públicos que suman más de 87.700 hectáreas.

En la presentación de los resultados de este proyecto también han estado presentes, el alcalde en funciones de Huesa, Manuel Moreno, la teniente de alcaldesa de Villarrodrigo, Sonia Palomares, y la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda.