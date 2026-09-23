La Carrera de San Antón, entre los distinguidos con los Premios Jaén Paraíso Interior 2026

Archivo - Participantes en la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, el hotel restaurante El Curro en Burunchel, la Asociación de Artesanos de Úbeda y el documental 'Decían que aquí no había ná' son los galardonados en 2026 con los Premios 'Jaén, paraíso interior' que concede la Diputación de Jaén y que se entregarán el próximo martes, 29 de septiembre, en la Iglesia de Santa Catalina Mártir del antiguo convento de Santo Domingo de la capital jiennense.

El presidente de la Administración provincial, Juan Latorre, ha felicitado a las diferentes entidades premiadas este año, al tiempo que ha puesto el foco en los méritos promocionales y de proyección del territorio jiennense que han acumulado desde sus respectivos ámbitos para hacerse acreedores de esta prestigiosa distinción que viene concediendo la Diputación Provincial de Jaén desde el año 1998.

Así, sobre el premio otorgado a la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, que se disputa en Jaén, el presidente de la Diputación ha destacado que "en las 43 ediciones que se han celebrado de esta prueba se ha consolidado como uno de los grandes referentes del atletismo para corredores de élite nacionales e internacionales, a los que se suman miles de deportistas populares cada año".

Más allá de su dimensión deportiva, Latorre ha valorado que también es un evento que atrae turismo y fusiona deporte con cultura, turismo y tradición, proyectando internacionalmente la imagen de Jaén, que se asocia a algunas de las peculiaridades de este evento: "desde la magia de las lumbres de San Antón hasta el calor del público que abarrota las calles convirtiendo la prueba en una auténtica fiesta popular que la ha llevado a ser declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional".

Por lo que respecta al hotel restaurante El Curro de Burunchel, el máximo responsable de la Administración provincial pone de relieve que, supone un reconocimiento a una forma de construir turismo en la provincia de Jaén, porque este establecimiento es "un ejemplo perfecto de esas empresas familiares que constituyen la verdadera red de nuestro turismo, que han crecido desde el esfuerzo personal, desde el compromiso con el territorio y desde una manera de entender la hospitalidad basada en la cercanía y en el trato directo al visitante".

Se trata de una empresa familiar, "liderada por mujeres", como ha resaltado Juan Latorre, que "cumple 25 años de trayectoria, nacida en Burunchel (La Iruela), a las puertas del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y que ha logrado hacer que "quien llega como cliente se sienta como en casa".

El Premio Jaén Paraíso Interior concedido a la Asociación de Artesanos de Úbeda se justifica, como ha dicho Juan Latorre, por "su impagable labor para preservar el valioso legado de la alfarería ubetense y por aunar al conjunto de artesanos de la provincia".

En esta línea, ha remarcado "el amplio respaldo" del que goza esta entidad entre el sector artesano, ya que "aglutina a numerosos oficios y da visibilidad conjunta a una actividad estrechamente ligada a la identidad cultural de Úbeda".

De igual forma, ha incidido en el trabajo que está realizando este colectivo "para revitalizar los oficios artesanos y proyectarlos más allá de los propios talleres mediante exposiciones colectivas, actividades de divulgación y su participación en diferentes iniciativas, consiguiendo de esta manera que una tradición heredada no se quede anclada en el pasado, sino que continúe siendo conocida, valorada y disfrutada".

Finalmente, sobre el documental 'Decían que aquí no había ná', de la productora Visual Comunicación, el presidente de la Diputación ha apuntado que se trata de una producción audiovisual "de gran calidad que gira en torno a una cuestión muy importante para nuestra tierra, que le ha permitido dar un salto cualitativo a la oferta turística jiennense, como es la revolución gastronómica que ha vivido la provincia jiennense en los últimos años después de que cinco restaurantes de nuestra provincia hayan conseguido una estrella Michelin".

En este documental, que obtuvo la Biznaga de Plata al mejor largometraje de la sección oficial de Cinema Cocina del 29º Festival de Málaga, se recorren los orígenes y trayectoria de estos cocineros y cómo han culminado su carrera culinaria con esos cinco restaurantes estrella Michelin, "se ha podido dar mucha más difusión a que la provincia de Jaén es también un verdadero paraíso gastronómico", concluye Latorre.

Los premiados de este 2026 se suman al listado de personas y entidades que han recibido estos galardones creados en 1998. Entre ellos se encuentran cantantes como Raphael o Juan Valderrama; los actores Santi Rodríguez y Rosario Pardo; la periodista Irma Soriano; los festivales Etnosur, BluesCazorla, el FIA, el de Teatro de Cazorla o el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.

También forman parte del palmarés de estas distinciones los escritores Juan Eslava Galán, Fanny Rubio, Salvador Compán, Alberto Conejero o David Uclés; el entrenador de fútbol Gregorio Manzano o el Club de Tenis de Mesa de Linares; el presentador David Broncano; los restauradores Juan Mari Arzak, Salvador Gallego, Pedro Sánchez o Juan Aceituno; el astronauta y exministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; y el artista Belin.

A todos ellos se suman empresas como Seturja y Picualia, los programas de televisión 'Un país para comérselo' y Masterchef; los parques naturales de la provincia, la Vía Verde del Aceite, la asociación Iuventa, la romería de la Virgen de la Cabeza o las Fiestas Calatravas de Alcaudete, entre otros muchos.