Catas, visitas guiadas y talleres artesanales centran la segunda jornada de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, en la Fiesta del Primer Aceite. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

La segunda jornada de la decimotercera Fiesta del Primer Aceite de Jaén que se está celebrando en Úbeda ha incluido la celebración de catas de aceite, un 'showcooking', visitas guiadas a cooperativas y al casco histórico de la ciudad de Úbeda y los talleres artesanales de alfarería y espartería.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha asistido a algunas de estas propuestas, aunque el eje de la segunda jornada de esta cita oleoturística organizada por la Diputación ha seguido siendo la Feria de los primeros aceites, cosmética y artesanía, donde las 94 cooperativas y almazaras de la provincia y las seis empresas de cosméticos elaborados con aceite de oliva y de la madera del olivo que participan este año en este evento han continuado dando a conocer y vendiendo sus productos.

"Con esta Fiesta del Primer Aceite de Jaén hemos conseguido un año más situar a la provincia jiennense como referente en la producción de aceite de oliva virgen extra, el de más calidad, y también colocar a nuestra tierra como el lugar idóneo para vivir una experiencia oleoturística", ha subrayado Lozano, quien además remarca que igualmente "hemos podido promocionar los atractivos de uno de los principales reclamos turísticos del paraíso interior jiennense, la ciudad de Úbeda, que es Patrimonio de la Humanidad".

En esta línea, ha valorado "la buena acogida que ha tenido el Parque Norte como escenario de esta actividad" y también el "éxito de participación tanto en las distintas actividades realizadas, desde las catas, el 'showcooking', los talleres artesanales, las visitas guiadas y las actuaciones musicales, a las buenas sensaciones de los empresarios aceiteros que se han dado cita en esta Fiesta del Primer Aceite de Jaén, que en algunos casos han vendido ya más botellas que en ediciones anteriores".

Entre las propuestas que más interés han despertado en esta segunda jornada se encuentra el 'showcooking' que han ofrecido los chefs de los restaurantes Cibus Renacimiento Culinario, José Santiago Bea; Cantina La Estación, Montserrat de la Torre; y de la taberna gastronómica Tinta Fina, Inmaculada Heredia.

Esta actividad, en la que se han ofrecido a los asistentes hasta 500 tapas, ha tenido lugar en el escenario central de este evento, ubicado en el Parque Norte ubetense. Asimismo, este espacio de la ciudad de Úbeda también ha albergado las catas guiadas ofrecidas por la IGP Aceite de Jaén en la Casa de la Iglesia junto a la Ermita del Parque Norte; la actuación de danza española que ha brindado la Escuela Municipal de Úbeda 'Conchita Álamos', que dirige María Jesús Gómez, que también ha contado con la presencia del cantaor Curro Pérez y el guitarrista Juan Moreno; las actividades infantiles ligadas a temas oleícolas o el taller de elaboración de aceite en microalmazara.

Además de estas propuestas, otros enclaves de la ciudad de Úbeda han acogido actividades incluidas en la programación de esta XIII Fiesta del Primer Aceite de Jaén. Así, se han celebrado un taller de espartería tradicional y trenzado de fibras vegetales en el Taller Ubedíes Artesanía; una visita y una demostración en el Museo de Alfarería 'Pablo Tito' y otro taller de alfarería tradicional y visita al horno centenario de Melchor Tito.

De igual manera, y lo mismo que en la jornada del sábado se visitó la cooperativa de La Carrera, se han desarrollado visitas guiadas a la almazara oleoturística de la cooperativa de La Unión; se ha llevado a cabo otra visita guiada al Centro de Interpretación Olivar y Aceite de la Provincia de Jaén, donde también se ha realizado un taller de cata marinada; y han continuado las visitas guidas a la Úbeda monumental.

En suma, esta decimotercera edición de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén se trasladará dentro de dos semanas, del 20 al 22 de noviembre, hasta la ciudad gallega de La Coruña, que acogerá a 35 empresas oleícolas jiennenses y la celebración de distintas actividades ligadas al aceite de oliva virgen extra jiennense y a la provincia de Jaén.