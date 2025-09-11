El CD Villanueva gana su primera Copa Presidente Diputación de Jaén tras vencer en la final al Inter de Jaén

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Villanueva se ha alzado con la XI Copa Presidente Diputación de Jaén tras vencer en la final por cuatro goles a cero al Inter de Jaén.

El Campo Municipal Los Juanitos de Begíjar acogió en la noche de este miércoles el encuentro que ha puesto el broche a este torneo organizado por la Delegación Provincial de la Real Federación Andaluza de Fútbol con el patrocinio de la Administración provincial.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, junto al delegado de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Jaén, Javier Mañas, fue la encargada de entregar los trofeos al campeón y subcampeón de una edición en la que han participado 13 equipos que militan en Primera y en Segunda Andaluza.

Un gol de penalti de Pablo abrió el marcador en la primera mitad desequilibrando un partido que se decidió en la segunda parte con otro gol de Pablo y el tercero a cargo de Rafa Jiménez. El cuarto y definitivo lo marcó Albertillo en el tiempo de descuento, según ha informado este viernes la Administración provincial.

La XI Copa Presidente Diputación, que se ha disputado a partido único en el campo del equipo de menor categoría o peor clasificado la pasada temporada, arrancó el 20 de agosto con una primera ronda de octavos de final, en la que el CD Villanueva venció a domicilio al Huesa UD por 1-5.

En cuartos de final, los villanovenses se impusieron por 0-3 al Castellar Íbero; mientras en las semifinales, superó al CD Navas 2006 en la tanda de penaltis tras empatar a un gol en el tiempo reglamentario.

Con esta victoria, el CD Villanueva se incorpora al palmarés de este torneo que anteriormente han ganado el Linares Deportivo, el Real Jaén (dos veces), el Begíjar CF (tres), el CD Torreperogil (dos), el CD Navas y el Inter de Jaén.