El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acoge una exposición inspirada en la obra 'El público', de García Lorca

Inauguración de la exposición 'El caballo se mueve en L'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acoge hasta el próximo 16 de noviembre la exposición de arte contemporáneo 'El caballo se mueve en L', inspirada en la obra 'El público', de Federico García Lorca.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha inaugurado este jueves esta muestra que aúna escultura, fotografía y pintura y que ha sido realizada por los artistas Francisco J. Sánchez Montalbán, Jesús Montoya y Rafael Peralbo.

Colomo ha puesto de relieve que se trata de "una propuesta atrevida, intensa y abierta que parte de uno de los textos más complejos y hermosos" de García Lorca, como es 'El público'. "Esta no se conforma con lo superficial, sino que excava en lo profundo, en la identidad, el deseo, la libertad o lo reprimido", ha señalado.

El caballo, figura esencial de 'El público', es también símbolo central del contenido de esta muestra. Tanto en esta exposición como en esta obra lorquiana, "el caballo no es solo un animal, es fuerza, deseo, misterio y ruptura, una figura que, como en el ajedrez, no se mueve en línea recta, sino en L".

En esta exposición, Sánchez Montalbán se ha encargado de la fotografía, Montoya de la parte escultórica y Peralbo de la pictórica. Sus piezas inéditas se complementan con los dos caballos de madera que durante más de un siglo permanecieron en la calle Virgen de la Capilla de la capital jiennense, frente a los almacenes Cubero.

Junto a 'El caballo se mueve en L', en el Centro Cultural Baños Árabes también se pueden visitar otras dos exposiciones temporales: 'Mujeres gitanas de Jaén. 600 años de historia y cultura', con imágenes captadas por el fotógrafo José Carlos Peris y en la que colabora la Asociación de Mujeres Gitanas Sinando Kalí., y la titulada 'Escritura', del pintor José Antonio Zaragoza.

Además, en este mes de septiembre este espacio cultural acoge los 35º Ciclos de Rock y este viernes será escenario del concierto de Los Arrabaleros, que pondrá fin al programa Noches de Palacio, que organiza la Diputación.