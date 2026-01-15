El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acogen hasta el 1 de marzo la exposición ‘Contrastes’ de José Domínguez

Exposición 'Contrastes' de José Domínguez. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acogerá hasta el próximo 1 de marzo la exposición 'Contrastes', del artista marteño José Domínguez. La inauguración ha contado con la participación de la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez; el alcalde de Martos, Emilio Torres; y el propio autor. La muestra reúne una treintena de obras de Domínguez, un pintor con más de cuatro décadas de trayectoria artística.

En esta exposición, distribuida en tres secciones pictóricas, se incluyen obras de distintos paisajes y monumentos representativos de la provincia jiennense, como el olivar, la Catedral de Jaén o los Baños Árabes, además de pinturas sobre distintas ciudades como Nueva York, Praga o París, entre otras, según ha detallado la Diputación en una nota.

Esta muestra, que se puede visitar en la sala dedicada al arquitecto Luis Berges de este centro cultural, es la primera que se realiza en este espacio cultural de la Diputación de Jaén en 2026.

Asimismo, en la actualidad aún permanecen abiertas en este centro las muestras tituladas 'Saris de seda. Realidades desveladas', 'Historia, botánica y huella árabe' y 'Lino y algodón: memoria en los Baños Árabes'.