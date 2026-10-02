El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acogerá el estreno de la nueva colección de la diseñadora Verónica Cerezo

Presentación de la colección 'Rústica: moda flamenca by Flor de Cerezo'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén acogerá el próximo 30 de octubre el estreno de la nueva colección de la diseñadora Verónica Cerezo, que ha titulado 'Rústica: moda flamenca by Flor de Cerezo'.

La creadora jiennense, junto a la vicepresidenta tercera de la Diputación y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha dado cuenta de este nuevo proyecto en el que colabora la Administración provincial y donde fusiona la moda de vanguardia con los oficios artesanos, la memoria y la tradición.

"Va a ser una colección en la que, además de todo ese diseño de vanguardia que tiene cuando diseña trajes de flamenca, que son maravillosos, va a mezclar elementos muy típicos, muy de raíz, muy de memoria, como son el mimbre, el esparto o los encajes. Y todo eso, además, ocurre en el Centro Cultural Baños Árabes, donde tenemos nuestro Museo de Arte y Costumbres Populares que recoge la esencia de la provincia de Jaén", ha afirmado Colomo.

Al hilo, ha señalado la doble función que este edificio jugará en este proyecto: como "escenario estupendo donde se presentará una colección" y con "esa simbiosis fantástica" entre memoria, tradición y "ese diseño de absoluta contemporaneidad que hace Verónica".

"Presentar Rústica en Jaén tiene para mí un significado muy especial, porque esta colección nace precisamente aquí, de una manera de mirar, de recordar y de sentir esta tierra", ha dicho Cerezo, que ha estado acompañada por creadores que harán aportaciones en el estreno de colección, como la compañía de Antonio el Tabanco, Juani, de la panadería de la Esperanza, Juani Sabalete, de Centros Bellavita, y los centros de estética Ángela Vázquez y Alberto Dugarte.

En este sentido y tras dar las gracias a su equipo, ha explicado que "es una vuelta al origen, a la infancia, a las casas de nuestros abuelos, a los patios, a las cerámicas, al bordado, a la ropa tendida, a los cuadernos donde una niña empezaba a dibujar sin saber todavía que aquellos dibujos podían convertirse en una colección de moda flamenca".

"Quería recuperar esa memoria cotidiana de Jaén que muchas veces pasa desapercibida: el olor a tierra, aceite, las tardes largas, las mujeres trabajando con las manos, las conversaciones a la fresca, los tejidos, los objetos que pasan de generación en generación y esa belleza que no necesita artificio porque nace de lo auténtico", ha afirmado.

Por todo esto, Cerezo ha considerado que 'Rústica' "no se plantea solo como una colección de moda", sino como "una experiencia y que el espacio, la música, la iluminación y las distintas escenas artesanales forman parte del mismo relato".

Así, "cada detalle está pensado para que el público no vea únicamente vestidos, sino que entre durante unos minutos en un universo muy personal". Ha añadido que la colección habla "de tradición, pero no desde la nostalgia", de lo que se hereda y de cómo transformarlo para que siga vivo, "de la artesanía, del tiempo de las manos y de la identidad como punto de partida para crear algo nuevo".

La diseñadora ha terminado agradeciendo el apoyo de "instituciones, colaboradores, profesionales y artesanos que han hecho posible este proyecto y a todas las personas que desde el principio han entendido que detrás de 'Rústica' hay mucho más que una pasarela".

"El objetivo es conseguir que quien venga al evento se emocione, que reconozca algo suyo en lo que vea: un recuerdo, una textura, una escena, una forma de vivir o una persona. Si conseguimos que durante esa noche alguien vuelva por un instante a su infancia, a su casa o a su propia historia, entonces 'Rústica' habrá cumplido su propósito", ha concluido.