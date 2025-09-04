El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén arranca su programación de septiembre con los 35º Ciclos de Rock

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén retoma este mes de septiembre su programación cultural con la celebración, a partir del día 6, de la 35ª edición de los Ciclos de Rock.

"Con esta actividad arranca de nuevo el importante calendario de iniciativas que se desarrollan en este centro gestionado por la Administración provincial que se ha convertido en un espacio cultural de referencia de la capital jiennense y de la provincia", ha afirmado este jueves en una nota la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

En los 35º Ciclos de Rock, que se desarrollarán de forma gratuita durante los cuatro sábados de este mes de septiembre a partir de las 20,00 horas, participarán de 25 bandas de la provincia. Proceden tanto de la capital como de otras localidades como Baeza, Huelma, La Carolina, Mancha Real, Pegalajar, Úbeda, Torredelcampo o Villanueva del Arzobispo.

"Les ofrecemos un importante escaparate para darse a conocer entre el público joven, al que se busca atraer con un cartel conformado por grupos de estilos que abarcan desde el metal al pop o fusión y en los que hay una importante presencia de mujeres", ha señalado Colomo.

Los grupos Velvet Norte, SBC Trinidad, Indieferentes, The Otherside, Ringo ha muerto y Empty Soul serán los encargados de actuar el próximo sábado en la primera cita de los 35º Ciclos de Rock.

El día 13 actuarán Rockampeños, Hybrid 74, Lizard Brain, Sarajevo'84, Inpunktuales y Septüm, mientras que el día 20 serán el turno de Eternal Flame, Digital Horse, Secrecy, Exiler, Advinge, Donny Darko y Mal Camino. Esta edición acabará el 27 de septiembre con Rockin'Azzaiteros, Brigada Lincolm, Malaclase, Geedoraah, Hijos del Olivar y The Doll Paradox.

Por otro lado, este centro cultural acogerá el 12 de septiembre el concierto de la banda jiennense Los Arrabaleros, con el que se clausurará el programa Noches de Palacio, que se viene celebrando desde el pasado mes de junio.

"Pondrá el broche de oro a este programa que ha tenido una excelente acogida por parte del público, con lleno en todos los conciertos y más de 4.900 entradas vendidas a personas procedentes no sólo del territorio jiennense, sino también de distintos puntos del país como Madrid, Málaga, Córdoba o Granada", ha resaltado la responsable de Cultura y Deportes.

EXPOSICIONES

Además, este espacio albergará a lo largo de este mes distintas exposiciones. El próximo día 8 se abrirá al público la titulada 'Mujeres gitanas de Jaén. 600 años de historia y cultura', compuesta por imágenes captadas por el fotógrafo José Carlos Peris y en la que colabora la Asociación de Mujeres Gitanas Sinando Kalí.

También se podrá visitar a mediados de mes la muestra 'El caballo se mueve en L', inspirada en la obra 'El público', de Federico García Lorca y realizada por los artistas Jesús Montoya, Francisco J. Sánchez y Rafael Peralbo. A ellas se suman, la exposición 'Escritura', del pintor José Antonio Zaragoza, que está abierta en la actualidad y que se puede ver hasta el 12 de octubre.

Por último, el viernes 27 de septiembre, con motivo del Día Internacional del Turismo, se desarrollará una visita guiada en el Centro Cultural Baños Árabes, en la que se hará un recorrido por la historia de este espacio museístico.