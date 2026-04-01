El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén permanecerá abierto toda la Semana Santa

JAÉN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén mantendrá durante esta Semana Santa su horario habitual, pese a ser días festivos, por lo que quienes visiten la capital y los propios jiennenses podrán disfrutar, además de sus contenidos habituales, de las salas reabiertas o de exposiciones temporales.

Así, durante los próximos días este centro podrá ser visitado de 9,00 a 21,00 horas, excepto el domingo 5 de abril, cuando el horario de apertura será de 9,00 a 15,00 horas, según ha informado este miércoles la Diputación, titular de este espacio cultural ubicado en el casco histórico.

Las personas interesadas en conocer este enclave, que fue el monumento más visitado de la provincia en 2025 con más de 117.000 personas registradas, podrán ver tanto los Baños Árabes como el Museo de Artes y Costumbres Populares o el Museo de Arte Naïf que están integrados en este edificio.

Igualmente, tendrán la oportunidad de disfrutar de las dos exposiciones que acoge actualmente y de las salas que han reabierto sus puertas en los últimos meses. También acercarse a la cafetería situada en la planta superior, junto a la terraza, después de que a finales de marzo se pusiera de nuevo en servicio.

De esta forma, podrán recorrer los antiguos lavaderos de la Casa Cuna, la Casa Rural y Matanza y la sala conocida como Talleres Artesanos, que han sido reabiertas al público tras su reforma para que el visitante conozca este patrimonio etnográfico y antropológico que atesora el Museo de Artes y Costumbres Populares.

En cuanto a las exposiciones, acoge la titulada 'Ver(de) mar de ver(de)', de Lita Cabellut. Está inspirada en el olivar y propone un recorrido por la identidad, el paisaje y la memoria de Jaén. A ella se suma 'Un fotógrafo suizo en la Guerra de España', dedicada a Paul Senn y en la que se puede ver casi un centenar de imágenes de este artista que documentan algunos de los episodios de la Guerra Civil española y sus consecuencias.