Los Mossos investigan cánticos islamófobos y xenófobos en el partido entre España y Egipto

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando los cánticos islamófobos y xenófobos que se produjeron este martes por la noche en un sector del estadio RCDE Stadium en Cornellà de Llobregat (Barcelona), donde se disputó el partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto, informan en un mensaje 'X' recogido por Europa Press.

En este sentido, el conseller de Deportes, Berni Álvarez, ha lamentado los comportamientos inaceptables de una parte de la grada: "Hemos pedido a los responsables que se activasen los protocolos y continuaremos trabajando para que el deporte sea un espacio de inclusión, sin odio ni racismo. Somos un país de acogida, respeto y convivencia", ha expresado a través de 'X'.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, también se ha sumado al rechazo de estos hechos y ha asegurado que se comunicó a los organizadores activar los protocolos correspondientes y así se produjo: "El racismo no tiene cabida en ningún sitio. Ante esto, solo hay una respuesta posible: firmeza, rechazo y defensa clara de los valores de respeto y dignidad que definen a Catalunya".