El Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander conectará con 29 ciudades de diez países este verano

Avión 'Cantabria' de Binter. - AENA

SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ha estrenado la temporada de verano con nuevas rutas que lo van a conectar con 29 ciudades de diez países a lo largo de los próximos meses.

En concreto, desde el pasado domingo, 29 de marzo, y hasta el 31 de octubre, un total de siete aerolíneas operarán vuelos regulares a 16 destinos nacionales y 13 internacionales.

Precisamente este martes se ha inaugurado la conexión con Lanzarote, operada por Binter, con dos frecuencias semanales, que estará operativa hasta finales de octubre.

Al acto de recepción de este primer vuelo han asistido el consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; el alcalde de Camargo, Diego Movellán; y el director de programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo, entre otros.

Todos ellos han dado la bienvenida a los 105 pasajeros que estrenaban la ruta Lanzarote-Santander, de un total de 132 asientos de los que dispone el avión (bautizado como 'Cantabria'), y que a la vuelta (Santander-Lanzarote) trasladaba a otros 118 pasajeros, en un trayecto de 2,40 horas.

En declaraciones a la prensa, el consejero ha destacado el "empeño" del Ejecutivo autonómico de aumentar y mejorar la conectividad, así como la "intensa" colaboración que mantiene con Binter.

Y es que con esta nueva ruta, que se suma a las de Gran Canaria y Tenerife, el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander tendrá una conexión diaria con las Islas Canarias.

El consejero ha indicado que, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), aproximadamente entre 45.000 y 55.000 cántabros viajan durante todo el año a las Islas Canarias, mientras que el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) estima que en torno a unos 28.000 canarios al año visitan Cantabria, "principalmente buscando un turismo de cultura y patrimonio". Unos datos que el consejero confía que se incrementarán con estas nuevas rutas y la nueva oferta museística de la región.

Asimismo, Martínez Abad ha avanzado que el Gobierno cántabro va seguir trabajando "de manera intensa" en la dinamización del aeropuerto y no va a "cesar en ese esfuerzo permanente".

Por su parte, el delegado ha celebrado que "desde hoy estamos más y mejor conectados" y ha asegurado que desde el Gobierno central van a continuar trabajando y colaborando para que esta infraestructura aeroportuaria ofrezca "mejores experiencias" al pasajero.

En este punto, ha puesto en valor las inversiones que en estos años se están acometiendo en mejora de la terminal, la seguridad, los controles de accesos y el control de fronteras; así como la ampliación del aparcamiento con 300 nuevas plazas o la mejora de la red de telecomunicaciones y la red de energía.

Mientras que el alcalde de Camargo ha señalado la importancia de invertir en estas conexiones, como una "inyección" de atracción turística y actividad económica para el municipio y toda la región.

Finalmente, el director de programación de Binter ha asegurado que la compañía tiene una "especial sintonía" con esta tierra, lo que se ha ido "demostrando" en los seis años que llevan operando en Santander, cuya oferta se ha incrementado un 40% respecto al último año.

"No es un vuelo con Lanzarote, es un vuelo con Canarias que nos permite volar todos los días y estar más conectado que es al final lo que está dentro del ADN de nuestra compañía", ha subrayado.

MÁS DESTINOS

El titular de Turismo también ha subrayado que este martes Volotea comienza a operar las rutas a Málaga y Valencia, que tendrán tres y dos frecuencias semanales, respectivamente. Además, a partir de mayo, la aerolínea conectará con Menorca dos veces por semana. Estas tres ciudades se suman a Sevilla y Granada, a las que ya vuela la compañía.

Asimismo, a partir de mayo Vueling retomará los vuelos a Alicante con tres frecuencias semanales y entre junio y septiembre ofrecerá dos conexiones por semana con Ibiza.

Otra de las novedades para este verano es la ruta a Almería, destino al que se podrá volar por primera vez desde el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander con Air Nostrum durante los meses de julio y agosto.

En estos mismos meses, la compañía aérea también conectará Cantabria con Jerez y Vigo dos veces por semana. Palma de Mallorca, Barcelona y Madrid completan la oferta de 16 destinos nacionales para esta temporada de verano.

ESTRENOS INTERNACIONALES

En cuanto a los estrenos internacionales, Martínez Abad ha recordado que el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander incorpora dos conexiones con Sofía (Bulgaria) y Tirana (Albania), con dos frecuencias semanales cada una, ambas ofrecidas por Wizzair.

Precisamente, esta mañana ha despegado el primero de los vuelos con destino a la capital búlgara, después de que el pasado domingo hiciera lo propio el primero de los aviones que une Cantabria con la capital albanesa.

La aerolínea húngara continúa incrementando su oferta desde el aeropuerto tras la puesta en marcha de los vuelos a Bucarest en la pasada temporada de invierno.

Otra de las novedades internacionales pasa por la conexión con el Aeropuerto de París-Orly, con la ruta que Vueling opera desde este martes a la capital francesa tres veces por semana.

Finalmente, la oferta de Ryanair a Londres, Manchester, Edimburgo, Birmingham, Dublín, Venecia, Bolonia, Bruselas y Marrakech completarán la oferta de vuelos internacionales para esta temporada de verano.