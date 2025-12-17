Cerca de 400 escolares participan en Bedmar (Jaén) en el XLI Certamen de Villancicos de Sierra Mágina

BEDMAR (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

Cerca de 400 escolares procedentes de 17 centros educativos de la comarca han participado en el XLI Certamen de Villancicos Sierra Mágina. Esta tradicional cita, que cuenta con la colaboración económica de la Administración provincial, se ha celebrado este año en la localidad de Bedmar (Jaén).

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha intervenido en el acto de clausura donde ha destacado la larga trayectoria de este certamen, con "más de medio siglo de vida fomentando y difundiendo uno de los principales exponentes de la tradición oral de Sierra Mágina, como son nuestros villancicos más populares".

En este sentido, el máximo responsable de la Administración provincial ha subrayado que "este evento cultural se ha consolidado como una herramienta fundamental para preservar las tradiciones y costumbres de la comarca, al tiempo que favorece la convivencia entre escolares y la celebración colectiva de estas fechas tan señaladas a través de la música".

Este certamen musical, que se ha convertido en una cita imprescindible dentro del calendario escolar de Sierra Mágina y de la provincia de Jaén, ha contado en esta edición con la participación de alumnado de centros educativos de Jódar, Bélmez de la Moraleda, Pegalajar, Cabra del Santo Cristo, Torres, Mancha Real, Cambil, Arbuniel, Albanchez de Mágina, Garcíez y Bedmar.

Reyes ha resaltado también el trabajo desarrollado por la comunidad educativa para garantizar la continuidad de esta actividad. "Este festival no habría sido posible sin la importante labor realizada por los centros educativos de Sierra Mágina, sus equipos directivos y el profesorado, que han sido claves para mantener vivo este certamen durante 51 años", ha señalado el presidente de la Diputación de Jaén, que ha felicitado a los centros participantes "por implicar a toda la comunidad educativa en un proyecto que refuerza nuestra identidad cultural".