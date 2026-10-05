Chefs de ocho provincias se disputarán el 7 de octubre el XXIII Premio de Cocina con AOVE de la Diputación de Jaén

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JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vigésimo tercera edición del Premio Internacional de Cocina con AOVE 'Jaén Paraíso Interior' que organiza la Diputación de Jaén celebrará su final el próximo miércoles, 7 de octubre, en el marco de congreso internacional San Sebastián Gastronómika, una prueba a la que han accedido chefs de ocho provincias españolas.

Los finalistas son Nauzet Betancort, restaurante Arrope (Valladolid); Carmen Bretón, restaurante Azurmendi (Vizcaya); Ariel Adonay Múgica, restaurante Canfranc Express (Huesca); Kevin Díaz, restaurante Casa Lucita (Cantabria); Piero Rodrigo Aponte, restaurante El Molino de Urdáiz (Navarra); Marta Oti, restaurante Fontané (Girona); Rafael Arroyo, restaurante Inizio Andalusian Cuisine (Granada); y el madrileño Sergio Darío, del restaurante Fields Concord, que se encuentra en Shanghai.

Entre estos ocho restauradores --algunos trabajan en restaurantes que cuentan con reconocimientos de la Guía Michelin, como Azurmendi (tres estrellas), El Molino de Urdániz (dos estrellas) y Canfranc (una estrella), además de Fontané y Arrope, distinguidos con un Sol Repsol-- intentarán inscribir su nombre en el palmarés de este concurso gastronómico que "cada año nos permite vincular los mejores AOVEs jiennenses, los que se eligen en la cata de Jaén Selección, con la alta cocina".

Así lo ha asegurado el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, quien ha añadido que con iniciativas como estas "se vuelve a poner al aceite de oliva que se elabora en nuestra provincia como referente mundial en la producción del AOVE de mayor calidad".

En total, este año han sido 40 las recetas presentadas a un concurso que gira en torno a los ocho AOVE Jaén Selección 2026, que deberán ser utilizados por los finalistas en la prueba final que tendrá lugar el próximo 7 de octubre.

En la final, el jurado otorgará este premio atendiendo al sabor, la textura, la temperatura, el aspecto de los platos y la destreza de los finalistas. Habrá un único ganador que recibirá la cuantía de 8.000 euros y un trofeo para el establecimiento.

En la final de este certamen --que se desarrollará ante jurado y público-- los ocho chefs seleccionados dispondrán de un tiempo total de 75 minutos para la elaboración de sus recetas, de los cuales 45 serán para la realización de las mismas en la cocina central del Palacio Kursaal de San Sebastián y 30 para finalizarlas y emplatarlas en presencia del jurado.

Los participantes, que podrán llevar elaboraciones realizadas que precisen de un tiempo de producción mayor a una hora, tendrán que explicar los ingredientes utilizados en los mismos, las técnicas empleadas y el maridaje de los aceites seleccionados.

En la pasada edición, el chef Ferrán Polls, del restaurante Solo (Almería), resultó ganador de este premio y este año formará parte del jurado junto a los chefs Francis Paniego, del restaurante El Portal de Echaurren (dos estrellas); Paco Roncero, del restaurante Paco Roncero (dos estrellas); los periodistas Mitxel Ezquiaga, de El Diario Vasco; y Alberto Granados, director de la revista Gastroplanet. El jurado estará presidido por la vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.

En las veintidós ediciones precedentes se han presentado más de un millar de recetas correspondientes a cocineros y restaurantes de España, Italia, Portugal, Grecia, Francia, Alemania, Inglaterra, Croacia, Dinamarca, Sudamérica, Estados Unidos e Islandia.

Los cocineros y cocineras que han logrado este galardón hasta la fecha han sido Jordi Cruz y Andrea Menichetti, Jesús Ramiro Flores, Máximo Obtura, Joan Burgués Estrada, Ilario Vicinguerra, Matteo Baronetto, Sergio Bastard, Andréu Ruiz, Juan Pablo Gámez, David Oliver, Juan Carlos Trujillo, Xanti Elías, Toño Rodríguez, Alberto Montes Pereira, Daniel Rosado, Eulalio Reyes, Ingrid, Lucía Campos, Diana Díaz, Juan José Mesa y Ferrán Polls.

La participación de la Diputación en San Sebastián Gastronómika y el desarrollo de este concurso culinario se enmarcan en el Plan Anual de Promoción del Aceite de Oliva Virgen Extra, que en 2026 ha permitido la presencia de lo AOVE 'Jaén Selección' en ferias agroalimentarias como Madrid Fusión, World Olive Oil o Salón Gourmets.

De igual forma, la Diputación Jaén y los aceites 'Jaén Selección 2026' estarán presentes este año en otros eventos como la gala The World's 50 Best Restaurants, que se celebrará en noviembre en Lima; la Gala Michelin España, que será en noviembre en Huesca; y en las Fiestas del Primer Aceite de Jaén que tendrán lugar en Úbeda y A Coruña también en el mes de noviembre, entre otros eventos.

"Toda esta promoción permite poner en valor el aceite de oliva virgen extra de nuestra tierra", ha concluido el diputado de Promoción y Turismo.

Los ocho aceites Jaén Selección de esta edición son: Campos de Biatia, de la SCA Oleícola Baeza; Jabalcuz Gran Selección, de la SCA Sierra de la Pandera de Los Villares; Oro Bailén, de Aceites Oro Bailén Galgón 99 SLU, Villanueva de la Reina; Oro de Cánava, de la SCA Nuestra Señora de los Remedios, de Jimena; Sierra Santo Tomé, de la SCA Santo Tomás Apostol, de Santo Tomé; Tierras de Canena, de la SCA San Marcos de Canena; Balcón del Guadalquivir, de la SCA San Felipe Apóstol de Baeza; y Puerta de Las Villas, de la SCA San Vicente de Mogón, de Villacarrillo.