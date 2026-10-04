La UE responde a Rusia que se queda en Kiev ante los avisos de Moscú para que sus diplomáticos evacuen la capital

Archivo - La embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarina Mathernova - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarina Mathernova, ha asegurado este domingo que su misión diplomática continuará en la capital de Ucrania, Kiev, a pesar de la nueva advertencia enviada en la víspera por Rusia para que todos los diplomáticos extranjeros abandonen la ciudad como medida de precaución ante sus bombardeos.

"Nos quedamos. La delegación de la Unión Europea se queda", ha asegurado la diplomática eslovaca en sus redes sociales antes de avisar a Rusia que "amenazar a Europa no va a impedir su apoyo a Ucrania, y las amenazas solo sirven para recordarnos por qué este respaldo importa".

Poco después, delegaciones individuales como Alemania y Polonia han garantizado que permanecerán en la capital ucraniana. "Amén. Nosotros nos quedamos", ha publicado el embajador alemán Boris Ruge en respuesta al mensaje de la diplomática de la UE.

El Ministerio de Exteriores polaco también se ha sumado al rechazo a "las amenazas de Rusia, contrarias al principio del derecho Internacional".

"Las nuevas amenazas y llamamientos de Rusia a los diplomáticos para que abandonen Kiev muestran que el Kremlin está tratando de intimidar a Europa y socavar nuestro apoyo a Ucrania", ha manifestado el Ministerio de Exteriores. "Tales contrarias a los principios del derecho internacional, no tendrán el efecto deseado. Rusia no desgastará a Ucrania ni sacudirá la solidaridad europea con el pueblo ucraniano", ha añadido.

La cartera dirigida por Radoslaw Sikorski sentencia que "Polonia apoya inquebrantablemente a Ucrania, su derecho a la autodeterminación y la integridad territorial".

"Seguiremos respondiendo con firmeza a las acciones irresponsables y peligrosas de Rusia y aumentando la presión sobre el Kremlin junto con nuestros aliados. No vamos cambiar el funcionamiento de la Embajada de Polonia en Kiev", ha zanjado.