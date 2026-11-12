Chiclana de Segura y Villarrodrigo se suman a la ruta de murales realizados en el proyecto 'Street Art Plus'

Visita al mural realizado en Chiclana de Segura en el marco del proyecto 'Street Art Plus'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los municipios jiennenses de Chiclana de Segura y Villarrodrigo se han sumado a la ruta de murales realizados en el marco del proyecto 'Street Art Plus', impulsado por la Diputación.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha visitado este jueves las dos nuevas obras, que forman parte de una iniciativa mediante la que se está ofreciendo a las localidades menores de 20.000 habitantes "traer este arte urbano y sacarlo de los grandes museos y también de las grandes ciudades".

"Es un placer estar visitando estos murales que también ponen el foco en el turismo ligado al arte urbano, ya que se ha creado una ruta turística que, a través de códigos QR que la gente puede escanear, permite recorrer los grafitis que tenemos por toda la provincia", ha afirmado.

Además, "tienen la opción de acceder a un vídeo promocional turístico que se le ofrece a cada uno de los pueblos junto con el desarrollo del mural", según ha añadido la diputada, quien ha agradecido al artista Javier Aldarias los murales que ha pintado en Chiclana de Segura y Villarrodrigo.

Por su parte, el alcalde chiclanero, Santiago Rodríguez, ha dado las gracias a la Diputación "por estar apoyando siempre a los ayuntamientos más pequeños", en este caso "con esta obra de arte que tiene mucho mérito y ha obtenido el reconocimiento" de la ciudadanía del municipio.

En esta línea, se ha mostrado "muy contento": "Este Paseo Trascastillo ofrece otro aliciente más para venir a Chiclana, visitar Chiclana y conocer nuestro pueblo, que tiene muchas cosas interesantes", ha comentado.

En cuanto al grafiti de Villarrodrigo, su alcaldesa, Virtudes Ojeda, ha explicado que "está dedicado a una de las tradiciones más arraigadas" en la localidad: "los encierros por el campo, en los que participa gran parte de la población y también gente de pueblos cercanos".

"Queríamos hacer una imagen icónica y colocarla en la plaza de toros, ya que pensamos que será un lugar para fotografiarse y dar testimonio gráfico de esta tradición tan nuestra", ha señalado.

El proyecto 'Street Art Plus' que impulsa la Diputación a través de la marca joven Jaenícolas persigue acercar el arte contemporáneo a las personas jóvenes y al conjunto de la ciudadanía, así como embellecer los pueblos de la provincia y generar proyectos atractivos desde el punto de vista turístico que contribuyan a atraer y fijar a la población joven.

Igualmente, con esta iniciativa se promociona al colectivo artístico juvenil jiennense, ya que permite generar oportunidades vinculadas a este ámbito y plasmar su talento en las calles de los municipios a través de estos murales.