El Club Diana de Úbeda (Jaén) distingue al presidente de la Diputación de Jaén como socio de honor

ÚBEDA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha sido distinguido como socio de honor del Club Diana de Úbeda. Reyes, que ha recibido este reconocimiento con motivo de la clausura de la tercera semana cultural organizada por este colectivo, ha agradecido esta distinción que comparte con el escritor Antonio Muñoz Molina, el artista Joaquín Sabina, y la actual alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, que también ha asistido a este acto. "Para mí es una alegría y aunque las cosas no las hacemos para que te las reconozcan, cuando se hace nos anima a seguir trabajando", ha agradecido Reyes.

"Hoy se clausura la tercera semana cultural del club que viene a certificar vuestra viveza y vuestro dinamismo. Porque esta sede no es solo un punto de encuentro y de convivencia esencial para aquellos y aquellas que habéis llegado a una etapa de la vida en la que merecéis disfrutar de tiempo para vosotros y para vosotras. Es mucho más", ha señalado Reyes en una nota de prensa enviada por el Ayuntamiento, en la que ha destacado la labor cultural y social que lleva a cabo este colectivo. "Aquí se fomenta un ocio activo y cultural que enriquece aún más si cabe la gran oferta que programa la ciudad de Úbeda, un municipio que es modelo de gestión y un referente desde el punto de vista patrimonial, turístico y cultural", ha aseverado.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha recordado la colaboración de la Administración provincial en muchas de las iniciativas que se programan en la ciudad ubetense como el Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda, el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, el Festival Flamencos y Mestizos, el CineFan Festival, las Jornadas Sabina por aquí, o el Festival de Música de Verano Turismo en familia, entre otros.

Por su parte, la alcaldesa de Úbeda ha señalado que "para Úbeda es un orgullo que una persona tan comprometida con nuestra tierra y con nuestros mayores reciba este título honorífico". Además, ha felicitado al Club Diana por la organización de esta Semana Cultural, destacando el esfuerzo de todos sus socios y socias, así como la colaboración del Ayuntamiento de Úbeda para que la programación se desarrolle con éxito.

"Desde el Ayuntamiento estamos muy satisfechos de poder acompañar al Club Diana en esta iniciativa, que fortalece la vida social y cultural de nuestra ciudad. Deseamos que todas las actividades previstas a lo largo de la semana se disfruten plenamente y contribuyan a seguir construyendo una Úbeda participativa, activa y cohesionada", ha concluido.