El Club FS Baeza gana la Copa Presidente Diputación de fútbol sala de Jaén tras vencer al Linares Deportivo

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club FS Baeza se ha proclamado este domingo campeón de la Copa Presidente Diputación de fútbol sala en 2025 tras imponerse en la final en los penaltis al Linares Deportivo tras terminar con empate a 3 el tiempo reglamentario.

Según ha detallado la diputación provincial en una nota, el presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, ha asistido en el pabellón municipal de Bedmar a la final de este torneo organizado por la Delegación Provincial de la Real Federación Andaluza de Fútbol con el patrocinio de la Diputación.

En esta quinta edición han sido cuatro los equipos de la provincia que han participado en este torneo cuyas semifinales se disputaron a doble partido. El campeón de 2024, el CD Puente Génave FS, fue eliminado por el equipo linarense, mientras que el CD Úbeda Viva, cayó en los penaltis ante el conjunto baezano, que de esta forma ha inscrito por primera vez su nombre en el palmarés de esta competición.