El cuento 'La magia en tus manos' recaudará fondos para la organización de campamentos de niños con cáncer

Publicado 10/12/2018 21:50:12 CET

JAÉN, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cuento solidario 'La magia en tus manos', impulsado por las asociaciones Alas en las cicatrices y ALES, irá dirigido a recaudar fondos para sufragar la realización de campamentos formativos para niños con cáncer, así como para sus familias.

El Palacio Provincial ha acogido la presentación de este libro en el que colabora la Diputación de Jaén junto a la Obra Social 'La Caixa' y que ha sido escrito por Paula Cruz e ilustrado por Elena Yáñez, según ha informado la institución provincial en una nota.

La vicepresidenta primera de la Administración provincial, Pilar Parra, ha intervenido junto las autoras de este libro, la presidenta de la Asociación ALAS en las cicatrices, Amelia Medina; la vicepresidenta de ALES, Yolanda Montoro, y Miguel Serrano, de la Obra Social 'La Caixa', en la presentación de esta publicación, que está narrada en inglés y en español y en las que todas las ilustraciones cuentan con una doble versión, una de ellas para ser coloreada. Además, se ha editado un CD con el cuento narrado.

En esta presentación, Pilar Parra, que ha definido este libro como "muy ilustrativo y ágil, además de que encierra muchos valores, ya que en él se habla de ilusión, de sueños, de convivencia y de solidaridad", ha puesto de relieve la labor que realiza la Asociación ALAS en las cicatrices, así como el colectivo ALES, con el que la Diputación ha colaborado en iniciativas como el Jardín de los Sueños, el proyecto Color Ilusión o la exposición 'Mi héroe'.

Por su parte, Amelia Medina ha explicado cómo se puso en marcha esta iniciativa con la que se pretende organizar campamentos infantiles formativos para los niños de la asociación ALES y para sus familias. "Queremos que vengan profesionales especialistas en tratar a pacientes con cáncer y educar a los participantes en hábitos saludables, porque cada vez son más los estudios que acreditan que una buena alimentación y la realización de ejercicio físico ayudan a prevenir la enfermedad y a mitigar las secuelas que generan los tratamientos", ha explicado.

Actualmente, se han editado 3.000 ejemplares de este cuento solidario que es "pura magia", además de que en él se encuentra "el poder de afrontar las realidades, a través del color, de dar ilusión a los niños", ha apuntado Yolanda Montoro.

El personaje protagonista de este libro descubre, a través de los dibujos y de unas hadas, "un mundo que le era desconocido, un mundo triste y donde no hay color. Y a partir de ese momento, decide dar color y luz a los niños sin pelo, que empiezan a recuperar la energía, la vitalidad y la fuerza", ha comentado su autora, Paula Cruz.

Asimismo, las ilustraciones han sido realizadas a lo largo de tres años "porque lo he querido hacer lo más real posible, tan real que me he basado en hijos, amigos y gente que tenía a mi alrededor para sentirlo", ha apuntado Elena Ydáñez.