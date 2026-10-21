El cultivo de almendra, pistacho y nuez se afianza en la provincia de Jaén como alternativo y complementario al olivar

Isabel Uceda en uno de los expositores de la III Muestra Provincial de Frutos Secos. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha destacado este martes que el cultivo de almendras, pistachos y nueces se ha consolidado en la provincia como alternativo y complementario al olivar.

Así lo ha indicado este la diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, durante su visita a la III Muestra Provincial de Frutos Secos, que se celebra en la lonja de la Diputación.

Las personas que se han acercado a espacio han podido degustar en los diferentes expositores almendras, pistachos, nueces y almendras garrapiñadas de empresas incluidas en la estrategia Degusta Jaén.

"El 22 de octubre se celebra el Día Internacional de los Frutos Secos, por eso desde la Administración provincial hemos querido rendir un homenaje a la historia de estos productos que están dentro de nuestra tradición agrícola, como es el caso de las nueces y de las almendras, a las que se ha sumado desde hace unos años la introducción también con bastante éxito del pistacho", ha explicado Uceda.

Al respecto, ha señalado que en estos últimos años "se ha incrementado de manera considerable" la producción tanto de almendras como de pistachos en la provincia, que "han pasado de cultivarse en 59 hectáreas en el año 2012 a 1.000 hectáreas en 2026".

Esta notable progresión ha sido destacado por Uceda, quien ha puesto de relieve que "una de las líneas estratégicas" de la Diputación jiennense "es la apuesta por la diversificación agraria". "Y hemos conseguido un importante nivel de implantación en nuestro territorio, principalmente del pistacho y de la almendra, como cultivos alternativos y complementarios del olivar en nuestra provincia", ha declarado.

En este sentido, ha asegurado que se va "a seguir trabajando con esa convocatoria de subvenciones que de manera anual los agricultores y agricultoras de la provincia pueden aprovechar para ayudar a la implantación de estos productos que, por otra parte, "tanta importancia" tienen también en la gastronomía.