David Uclés y las Fiestas Calatravas de Alcaudete, Premios 'Jaén, paraíso interior 2025'

El escritor David Uclés posa en el photocall de la primera edición de los Premios Zenda, en foto de archivo. - A.PÉREZ MECA-EUROPA PRESS

Los empresarios Manuel Torres y Catalina Moral, distinguidos también con el galardón de la Diputación

JAÉN, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor y artista David Uclés, las Fiestas Calatravas de Alcaudete, el empresario y presidente de honor del Círculo Taurino de Baeza, Manuel Torres, y la empresaria Catalina Moral, gerente de Aventura Sport, son las personalidades y entidades galardonadas este 2025 con los Premios Jaén, paraíso interior que concede la Diputación de Jaén y que se entregarán el próximo 1 de octubre en el Castillo de Alcaudete.

En una nota de prensa, el presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, pone de relieve la trayectoria de estos premiados "que han destacado por su contribución a la promoción de nuestra provincia dentro y fuera de la misma y que, desde sus respectivos ámbitos, han supuesto un apoyo muy importante en la divulgación de los atractivos que posee nuestro paraíso interior, así como en su desarrollo turístico".

La concesión de este premio a David Uclés responde a la promoción que ha realizado de su tierra a través de su obra literaria, "que a menudo se inspira en nuestros paisajes y costumbres, como en su laureada novela 'La península de las casas vacías'", una obra que "está conectada con la historia, la cultura y la vida rural de esta provincia, a la que siempre tiene presente en cualquiera de sus intervenciones", destaca Reyes.

El mandatario provincial subraya el reconocimiento nacional y la proyección mediática del, "que siempre lleva a gala ser jiennense". Al respecto, Reyes afirma que Uclés "se ha convertido en un embajador de excepción de la provincia de Jaén", apostilla el presidente de la Diputación.

Otro de los Premios Jaén, paraíso interior 2025 se ha otorgado a las Fiestas Calatravas de Alcaudete, un evento turístico-cultural que este año cumple su vigésimo aniversario y "que se ha convertido en un elemento dinamizador de esta localidad, ya que año tras año es una parada indispensable para todo aquel que se quiera adentrar en la Ruta de los Castillos y las Batallas del Reino de Jaén", remarca el presidente de la Diputación.

Estas fiestas, declaradas de Interés Turístico Andaluz, "son uno de los principales reclamos de esta localidad, cuya población se vuelca al máximo en su organización, consiguiendo que este municipio se transforme por completo y realice un viaje en el tiempo a la época del Medievo".

Estos galardones reconocerán también la contribución a la promoción de la tauromaquia del empresario baezano Manuel Torres. Desde su empresa, "que está considerada como un referente en la impresión y diseño en el entorno taurino, se imprimen el 70% de los carteles de toros de España y de Francia, incluidos los de las grandes ferias", señala Reyes.

Junto a su importante labor empresarial, Torres "es una destacada figura en la promoción, defensa y visibilización de la tauromaquia de nuestra provincia, un arte muy presente en múltiples recursos turísticos y culturales que la Diputación está promocionando a través de la estrategia Jaén, cultura del toro", añade Reyes.

También en este acto, se reconocerá la labor empresarial de la gerente de Aventura Sport, empresa desde la que se ofrecen actividades y servicios ligados a la práctica del turismo activo en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Moral "cuenta con una dilatada trayectoria profesional desarrollada en una de las empresas de turismo activo con mayor proyección de la provincia y, sin duda, es ejemplo del emprendimiento protagonizado por mujeres rurales", resalta el presidente de la Diputación.

Catalina Moral, que también es encargada de la gestión de la Oficina de Turismo de Quesada, "es una de las mujeres pioneras al frente de una empresa turística en este espacio natural y ha destacado no sólo por su compromiso con la sostenibilidad de este parque, sino también por su capacidad empresarial para adaptar los servicios turísticos diseñados en su empresa a las demandas del mercado y a las nuevas tendencias", agrega Paco Reyes.

Los premiados de este 2025 se suman al listado de personas y entidades que han recibido estos galardones creados en 1998. Entre ellos se encuentran cantantes como Raphael o Juan Valderrama; los actores Santi Rodríguez y Rosario Pardo; la periodista Irma Soriano; los festivales Etnosur, BluesCazorla, el FIA, el de Teatro de Cazorla o el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y los escritores Juan Eslava Galán, Fanny Rubio, Salvador Compán y Alberto Conejero.

En ese listado también figuran el entrenador de fútbol Gregorio Manzano o el Club de Tenis de Mesa de Linares; el presentador David Broncano; los restauradores Juan Mari Arzak, Salvador Gallego, Pedro Sánchez o Juan Aceituno; el astronauta y exministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; el artista Belin; empresas como Seturja y Picualia, los programas de televisión "Un país para comérselo" y Masterchef; los parques naturales de la provincia, la Vía Verde del Aceite, la asociación Iuventa o la romería de la Virgen de la Cabeza, entre otros muchos.