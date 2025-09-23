El delegado de la Junta en Jaén señala que la administración andaluza "es la gran aliada" para el campo jiennense

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha señalado el papel de la administración andaluza como "gran aliada para que el campo jiennense tenga presente, pero también tenga futuro". Así lo ha subrayado en la celebración del 40º aniversario de la Feria de Muestras del Parque Natural de Sierra Mágina, ExpoHuelma.

Según ha indicado la Junta en una nota, junto a la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, y acompañado por la alcaldesa de Huelma, Ana María Guzmán, el delegado del Gobierno ha recordado que esta muestra "nos hace tomar conciencia de la importancia del sector agrícola y del sector ganadero, que crea oportunidades, riqueza, que fija la población al territorio", al tiempo que ha subrayado la importancia de que las administraciones "deben cumplir con su tarea de hacer estos sectores rentables y sostenibles".

Un acto en el que también se han conmemorado los 25 años de vida de la Muestra Ganadera enmarcada en ExpoHuelma y donde Jesús Estrella ha recordado "el impulso de la Junta a las políticas que, dirigidas a estos sectores, ahondan y apuestan por la innovación". Entre dichas ayudas destacan las destinadas a la modernización de maquinaria y explotaciones, así como la línea que se dedica a la digitalización del campo, incorporando las nuevas tecnologías, que ha supuesto 2,8 millones de euros para 8.000 agricultores.

Igualmente, el delegado del Gobierno ha hecho alusión a la apuesta de la Junta por las energías renovables, con las ayudas puestas en marcha para las comunidades de regantes, apostando por la economía circular, con el objetivo de que hagan uso de fuentes de energía sostenibles. También ha recordado Jesús Estrella los arreglos de los caminos rurales, financiados al 100% por el Gobierno andaluz, y las ayudas dirigidas a la modernización de cooperativas y almazaras.

"Toda esta apuesta por innovación", ha incidido, "también permite, en última instancia, que el campo sea atractivo para los jóvenes". Así, la provincia de Jaén ha recibido 40 millones de euros para la incorporación de 624 jóvenes agricultores al campo jiennense, de los que 22 son de Huelma.