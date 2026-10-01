El Día de las Personas Mayores reúne en Torredelcampo (Jaén) a más de 300 usuarios de servicios sociales de la provincia

Acto con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

TORREDELCAMPO (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El acto organizado por la Diputación de Jaén con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores ha reunido en Torredelcampo a unos 300 usuarios de los servicios sociales de la provincia.

El Centro Cultural de La Villa ha acogido esta cita, en cuya inauguración han participado la vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y el alcalde, Javier Chica.

A esta edición --centrado en la intergeneracionalidad y en la participación activa de la tercera edad-- han asistido más de 300 usuarios de los servicios sociales comunitarios de una quincena de localidades: Mengíbar, Cazalilla, Villanueva de la Reina, Marmolejo, Arjonilla, Lahiguera, Arjona, Escañuela, Fuerte del Rey, Santiago de Calatrava, Higuera de Calatrava, Porcuna, Villardompardo, Torredelcampo y Jaén.

La diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud ha señalado que este encuentro pretende "reconocer y agradecer a las personas mayores todo lo que han hecho y todo aquello que les queda por hacer".

Sobre esta edición, centrada en la intergeneracionalidad y en la construcción de comunidad, ha destacado "la importancia de estrechar los vínculos entre jóvenes y mayores y de combatir los discursos de odio o de confrontación hacia las personas mayores".

En este sentido, ha subrayado la responsabilidad de la sociedad "para evitar mensajes que enfrenten a unas generaciones con otras" y ha defendido que el acercamiento entre ambas permite comprobar que son "muchas más las cosas que tienen en común que las que les pueden separar".

Por otro lado, Medina ha recordado las políticas que Diputación tiene puestas en marcha para fomentar la participación activa. "Un ejemplo de ello lo tenemos con el programa 'Mayores en Acción' en el que han tomado parte este último año más de 7.000 personas en más de 300 talleres que hemos programado en los municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes", ha comentado.

La vicepresidenta cuarta de la Diputación ha explicado que estas actuaciones pretenden "no solo que las personas mayores participen y adquieran nuevos conocimientos", sino que también contribuyen "a combatir su soledad".

Por su parte, el alcalde de Torredelcampo ha señalado la importancia de celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores "con el fin de agradecer y reconocer el papel" que tienen en la sociedad.

Ha recordado el programa de actividades que realizan en su municipio y que se suman también a la realizada este jueves de forma conjunta con la Diputación de Jaén para "poner en valor a nuestros mayores, que son fuentes de sabiduría, de conocimiento, de experiencia y de ayuda".

La jornada ha contado con la mesa redonda '¿Y si quedamos?', moderada por la vicepresidenta cuarta de Diputación, en la que han participado usuarios de los servicios sociales y jóvenes de la localidad. De igual forma, ha habido un reconocimiento a la mujer y al hombre de mayor edad entre las personas asistentes y se han llevado a cabo distintos talleres dirigidos a favorecer el encuentro entre generaciones.

Entre ellos, se ha desarrollado el juego interactivo intergeneracional '¿Te suena a chino?', orientado a compartir conocimientos y experiencias entre personas de distintas edades.

La jornada ha finalizado con la representación de la obra de teatro 'Desmontando estereotipos', a cargo de integrantes del Centro Ocupacional Ciudad de Arjona. Esta actividad ha permitido abordar, desde una perspectiva participativa, los estereotipos asociados a la edad y poner en valor las capacidades y aportaciones de las personas mayores.