Diputación aborda en Villatorres (Jaén) la planificación para la ejecución de los fondos europeos EDIL

VILLATORRES (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha mantenido un encuentro de trabajo con el gobierno local de Villatorres (Jaén) para abordar la planificación de la ejecución de los fondos europeos Feder para las Estrategias de Desarrollo Local Integrado, los conocidos como fondos EDIL.

En concreto, Villatorres ha presentado el proyecto para una instalación solar fotovoltaica en suelo destinada a la generación eléctrica para autoconsumo en la estación depuradora de aguas residuales, con un presupuesto de ejecución de más de 300.000 euros.

"Tenemos que planificar la ejecución del Plan de Actuación Integrado (PAI) del Área Urbana Funcional de La Loma que ha resultado beneficiaria con más de 5,9 millones de euros de los fondos Feder, lo que va a permitir una inversión total de más de siete millones de euros en proyectos que favorezcan el desarrollo de esta comarca", ha señalado la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, que ha destacado el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Villatorres para lograr estos fondos europeos.

Martínez ha dado la enhorabuena al alcalde, Diego Calles, y a su equipo de gobierno porque "han sabido perfectamente aprovechar esta oportunidad, porque saben que los fondos europeos requieren de una planificación previa, de tener muy claro hacia donde quiere avanzar un municipio".

Con respecto al proyecto presentado por Villatorres, su alcalde ha explicado que "va a suponer un importantísimo ahorro energético para nuestro ayuntamiento, una apuesta por las energías renovables y por mejorar el impacto ambiental".

A la provincia de Jaén se han asignado en estos fondos EDIL un total de 98,6 millones de euros que supondrán una inversión de 116 millones de euros en un total de 65 municipios. Para concurrir a estos fondos, la Diputación de Jaén ha impulsado la formación de siete Áreas Urbanas Funcionales (AUF) conformadas por agrupaciones de municipios que comparten lazos urbanos o rurales, siempre que cuenten al menos con uno con entre 5.000 y 20.000 habitantes.

Seis de estas AUF, que agrupan a 54 municipios, han resultado beneficiarias, entre las que se encuentra la AUF de La Loma, de la que forma parte Villatorres junto a los municipios de Torreperogil, Sabiote, Rus, Begíjar, Ibros, Torreblascopedro, Canena y Lupión.

El Área Urbana Funcional de La Loma ha definido como proyectos motores actuaciones en edificios municipales y servicios básicos para fomentar la autosuficiencia energética y la digitalización, y la rehabilitación de bienes culturales, la creación de rutas turísticas integradas y la mejora de la conectividad.

Entre los objetivos del Plan de Acción Integrado del AUF La Loma se encuentra la reducción en un 20 por ciento del consumo energético municipal, aumentar un 30 por ciento las visitas turísticas al patrimonio local y crear 190 empleos directos e indirectos.

Asimismo, se pretende modernizar más de 20 equipamientos públicos, la digitalización del 80 por ciento de los servicios municipales y la mejora de la movilidad sostenible para convertir a esta comarca en un referente de sostenibilidad cultural y energética en el centro de la provincia de Jaén.

"Queremos poner en marcha lo más rápido posible los distintos proyectos para que la ejecución sea ágil, de tal manera que podamos aprovechar estos fondos y no tengamos que devolver ni un solo céntimo", ha dicho la diputada de Fondos Europeos y Geolit, que recuerda que Jaén ha sido una de las provincias más beneficiadas en una convocatoria que era de concurrencia competitiva, "lo que demuestra nuestra capacidad y el buen trabajo realizado".