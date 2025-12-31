La Diputación se alía con mercados digitales de la provincia para lanzar una campaña de Degusta Jaén

Imagen de la campaña impulsada por la Diputación Provincial de Jaén. - DIPUTACION DE JAEN

JAÉN 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha iniciado una campaña promocional de productos Degusta Jaén de la mano de cuatro mercados digitales que operan en la provincia jiennense: Mercondal, Mercoliva, Mercamayor y Mercasegura, que agrupan a comercios locales de 26 municipios jiennenses. Esta iniciativa, que se prolongará hasta el próximo 18 de enero, consiste en una serie de sorteos de lotes de productos Degusta Jaén que se realizarán entre las personas que hagan compras superiores a los 20 euros de estos productos a través de cualquiera de estos cuatro mercados digitales jiennenses.

Sobre esta campaña, el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, destaca en una nota de prensa que "la iniciamos en Navidad porque estas fechas son especialmente propicias para difundir los productos Degusta Jaén entre los consumidores de nuestra provincia". En esta línea, subraya que de esta manera "pretendemos que la ciudadanía jiennense compre productos de nuestra tierra, beneficiando así tanto a los productores locales como al comercio local que está integrado en estos mercados digitales".

Esta iniciativa promocional se traducirá en el sorteo de diez bonos valorados en 30 euros que se podrán canjear por productos Degusta Jaén en cada uno de los 26 municipios que forman parte de Mercondal, Mercoliva, Mercamayor y Mercasegura. "Es una forma muy interesante no solo de incentivar el consumo de productos jiennenses que llevan este sello de calidad que otorga la Diputación, sino también de favorecer el uso de estas plataformas digitales que ya funcionan y a través de las que pequeños comercios y tiendas de estas localidades buscan ser más competitivos y atractivos para los consumidores".

Para facilitar el acceso y la utilización de estos mercados digitales, esta acción promocional, que "tiene un coste global superior a los 14.000 euros y beneficiará a cientos de pequeños comercios y miles de vecinos", según remarca Javier Perales, lleva también aparejada una campaña de alfabetización digital y publicidad que incluye cartelería, promoción en redes sociales o la entrega y recogida de los productos Degusta Jaén, entre otras cuestiones.