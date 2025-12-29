Diputación aprueba un convenio con el Gobierno para ampliar hasta 2029 el CIT de la Sierra de Segura (Jaén)

JAÉN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha celebrado este lunes el último pleno ordinario de 2025 en el que se ha aprobado un convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Administración provincial para ampliar hasta 2029 el funcionamiento del Centro de Innovación Territorial (CIT) de la Sierra de Segura, que actualmente se está trabajando para su extensión a El Condado.

La vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha explicado que este acuerdo contempla una partida de 850.000 euros para financiar el mantenimiento de este instrumento que "tiene sede en Beas de Segura y que abarca a los 13 municipios de la comarca de Segura".

Del importe total de este convenio, "que abarcará desde el año 2026 a 2029, 510.000 los aportará el Ministerio y 340.000 la Diputación", según ha precisado la vicepresidenta tercera. Esta medida la ha justificado Parra en que "el CIT cada día tiene más arraigo en la comarca de Segura y se alimenta de proyectos e iniciativas del mundo rural".

Ha añadido que el consejo consultivo del CIT "cuenta con todos los agentes económicos y sociales del territorio y se aprovecha el talento, se mueven esos recursos endógenos y también atrae talento externo o experiencias de la red de CIT de toda España".

Este centro ha ido dando frutos, ha incidido Pilar Parra, quien ha citado "proyectos importantes, como el Camino de la Trashumancia, que sabemos que ya está en marcha desde el punto de vista turístico; también la Escuela de Pastores, que va incidiendo en la formación básicamente de los pastores y también ayuda al relevo generacional; el proyecto Competiolivar, que es una apuesta decidida por aprovechar todos los recursos que pueda dar el olivar tradicional y mejorar la productividad y también incrementar la eficiencia en cuanto a riego".

Entre esas iniciativas también se ha referido al Campus rural, con el que "vienen jóvenes de otras provincias de España, conocen y trabajan en nuestras empresas de la sierra y, por ahí, también queremos que más personas se sientan atraídas para venir a vivir a nuestros territorios".

También ha aludido al último proyecto que han presentado para "conceder ayudas de hasta 10.000 euros para aquellos jóvenes que quieran adquirir una vivienda como residencia permanente que forme parte del parque de viviendas vacías".

Por todo ello, Pilar Parra ha manifestado que "este convenio viene a seguir reforzando y a apoyar nuevas propuestas e iniciativas, porque no hay que olvidar que ahí está la Universidad de Jaén, que tenemos a la Caja Rural, que tenemos a Unicaja, que tenemos a asociaciones agrarias, a fundaciones o a los ayuntamientos".

Se trata, ha concluido la vicepresidenta tercera, "de poner todas las propuestas e iniciativas sobre la mesa para lograr revitalizar el mundo rural".

Respecto al otro punto que Parra ha destacado de este pleno, el balance del Fondo de Cooperación en 2025, la responsable económica de la Diputación ha recordado que "se conceden a los consistorios préstamos a interés cero, que se devuelven hasta en un máximo de diez años en función del número de habitantes que tiene cada municipio".

Esto significa, facilitar a los ayuntamientos que puedan acometer desde la ampliación de un cementerio a hacer un tanatorio, o también espacios escénicos o caminos rurales. En este año, se han concedido seis ayudas a ayuntamientos y a una ELA --Castillo de Locubín, Villanueva de la Reina, Escañuela, Pegalajar, Noalejo, Génave y la Estación Linares-Baeza-- a través de "este instrumento que permite a los ayuntamientos disponer de dinero rápido y cómodo para poder ejecutar actuaciones".

Finalmente, en esta última sesión plenaria del año ha renunciado a su acta la diputada provincial del grupo popular María del Mar Dávila.