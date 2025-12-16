Diputación y Ayuntamiento de Jaén analizan la crisis humanitaria en Gaza en una mesa redonda con Unrwa

Mesa redonda celebrada para analizar la crisis humanitaria en Gaza, promovida por la Diputación y Ayuntamiento en colaboración con Unrwa. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha participado en la tarde de este martes, junto a la concejala de Igualdad y Juventud, Eva Funes, en una mesa redonda en la que también han intervenido la directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) en España, Raquel Martí, y el periodista especializado en el conflicto palestino-israelí, Javier Díaz.

Según ha informado la institución provincial en una nota, durante el encuentro se ha analizado la actual situación humanitaria en la Franja de Gaza junto a representantes y miembros de colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales.

Este acto, promovido por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Jaén en colaboración con Unrwa, ha tenido como objetivo sensibilizar a la ciudadanía y fomentar el intercambio de reflexiones en torno a la crisis humanitaria que sufre la población palestina.