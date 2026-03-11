Diputación y ayuntamientos de Jaén se suman al minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo

Concentración en la Diputación con motivo del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén y ayuntamientos de la provincia se han sumado este miércoles a la concentración silenciosa que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado en memoria de las víctimas de atentados terroristas y sus familias.

Un acto que se realiza con motivo del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo y coincide con el vigésimo segundo aniversario de los atentados que costaron la vida a 193 personas en Madrid.

En el minuto de silencio celebrado en el patio trasero de la Diputación ha participado su presidente, Francisco Reyes; el secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de España, Hugo Morán; el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández; y distintos miembros de la Corporación provincial.

"La Diputación se suma un año más a este acto de recuerdo y homenaje en una fecha que desgraciadamente quedó marcada para siempre en la historia de nuestro país tras los atentados del 11 de marzo de 2004, el ataque terrorista con mayor número de víctimas ocurrido en España, en un contexto internacional marcado entonces por la guerra de Irak", ha afirmado.

Al hilo, Reyes ha señalado que, "en este año 2026, la conmemoración coincide con el conflicto que se está produciendo en Irán", una situación que se condena desde la Diputación. "Cada vez que se abandona el camino del diálogo y se recurre a la violencia, el resultado es siempre el sufrimiento, como tristemente ocurrió aquel 11 de marzo en nuestro país", ha señalado.

También los ayuntamientos de la provincia se han unido a esta jornada conmemorativa. En el caso de la capital, el alcalde, Julio Millán, ha recordado esos "atentados en los trenes de cercanías de Madrid, el peor atentado que ha sufrido España en su historia". "Debe servir para reafirmarnos en el compromiso de la paz y de la necesaria convivencia", ha asegurado.

En este punto, ha hablado de todas las víctimas del terrorismo, todas las personas que sufren los efectos de la guerra como instrumento para arreglar los conflictos y ha apelado al derecho internacional.

"Para ello, en lugar de a la guerra, que lo que hace es llevar a la muerte a personas inocentes --mujeres, niñas y niños--; hoy más que nunca hay que decir no a la guerra", ha declarado el alcalde.

Millán ha recalcado que "ningún conflicto puede justificar el sufrimiento de la población civil ni la vulneración del derecho internacional humanitario".

De su lado, la primera teniente de Alcalde y concejala de Presidencia, María Espejo, ha subrayado que "el terrorismo y las guerras son malas y este nuevo orden mundial que se está estableciendo perjudica en todos los aspectos".

En este punto, ha aludido a los efectos que tienen los conflictos y "Cada guerra que se produce perjudica, no solo a los pueblos con las víctimas que genera y que lamentamos profundamente, sino también a las economías", ha dicho en referencia a los posibles perjuicios en productos como el aceite de oliva.