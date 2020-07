Diputación cede otros 49.000 metros cuadrados para construir la Ciudad Sanitaria de Jaén

JAÉN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha acordado en el pleno ordinario de julio la cesión de otros 49.000 metros cuadrados para construir la Ciudad Sanitaria. Estos metros se suman a los 60.000 que ya cedió la Administración provincial en 2009 y a los 36.000 aportados por el Ayuntamiento de la capital, lo que supone poner a disposición de la Junta de Andalucía un total de 145.000 metros cuadrados para levantar esta nueva infraestructura sanitaria.

La diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha puesto el foco en "el esfuerzo" que se hace desde la Diputación para levantar la Ciudad Sanitaria.

"El acuerdo, que será una cesión para que la Junta de Andalucía se quede con esos terrenos en el paraje de Las Lagunillas, tiene una serie de exigencias en cuanto a que hay que construirla en un plazo de ocho años, que nos parece más que razonable, y que hay que mantener el servicio y la atención sanitaria durante 30 años", ha dicho Parra. En este sentido, ha explicado que en caso de que la Junta no cumplan con estos plazos, los terrenos revertirían a la Diputación.

De esta forma, la Administración provincial aportará "109.000 metros cuadrados que se añaden a los 36.000 que ya ha cedido el Ayuntamiento de Jaén, por lo que ya están esos 145.000 metros cuadrados al servicio de la Junta".

Para Parra, "aunque está muy bien que se presenten planes, ya es hora de que se hagan planos, ya no hay excusas para que se comience realmente la Ciudad Sanitaria", al tiempo que ha apuntado que este proyecto de futuro no es óbice para que "el Gobierno andaluz cumpla su compromiso de invertir 20 millones de euros para mejorar las infraestructuras sanitarias de la provincia, ya que existen graves deficiencias en los hospitales jiennenses, pero hasta ahora no se ha invertido un euro, así que está pendiente de que cumpla".

Por otra parte, Parra ha expuesto que también se sigue trabajando desde la Diputación en materia de empleo, de modo que una vez que se ha agotado el presupuesto inicial de la partida dedicada a la generación de puestos de trabajo para proyectos de empresas que generen 15 o más puestos de trabajo, ahora hay que suplementarla, y para ello el pleno ha aprobado otros dos millones de euros.

Esta nueva cuantía estará dirigida, como ha desgranado la responsable económica de la Diputación, a la generación de empleo en La Carolina, para una empresa que fabricará tubos de plástico creando 22 puestos de trabajo; otra empresa de Bedmar que realizará mascarillas y equipamientos sanitarios, en este caso generando 15 empleos; y otra de Alcalá la Real que creará 95 puestos de trabajo.

De esta forma, al final de este año, si las previsiones se cumplen, "se van a generar con este programa de empleo intensivo 307 puestos de trabajo con una inversión de 5,6 millones de euros de la Diputación en una competencia que no es nuestra, sino de la Junta", ha destacado Parra, quien ha matizado que "igual que hay una convocatoria similar en el Principado de Asturias, aquí tendría que ser la Junta la que estuviera abanderando este tipo de proyectos que generan empleo de calidad, estable e inciden en el sector industrial".

Por otro lado, en la sesión plenaria también se ha dado luz verde a una propuesta para ayudar a la IGP Aceite de Jaén para consolidarse, algo que se concretará con la firma de un convenio por el que la Diputación aportará otros 25.000 euros.

Además, la apuesta de la Diputación por el medio ambiente y la sostenibilidad, se ha traducido en que se van a complementar los proyectos de economía baja en carbono de depuradoras en las comarcas de Cazorla, Sierra Mágina y Sierra de Segura.

"Si ya habíamos invertido 2,8 millones de euros a través de estos proyectos de fondos europeos, ahora vamos a sumar 917.000 euros más para que realmente esas depuradoras se puedan poner en marcha y cumplan los objetivos de reducción de emisiones y de eficiencia y optimización energética, de manera que serán 3,9 millones los que habremos invertido al final en estas infraestructuras hidráulicas", ha incidido Parra.

Otras cuestiones debatidas en este pleno hacen alusión a la adhesión de la Diputación a la Red de Entidades Locales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a través de la FEMP; o el convenio con el Ayuntamiento de Porcuna para actuar en la cisterna romana de La Calderona.

"Estamos hablando de una inversión muy importante, 1,7 millones de euros financiados con el 1,5% Cultural que sufraga el Gobierno de España", ha explicado Pilar Parra, quien ha concretado que "finalmente va a ser posible que la Diputación también intervenga en esta obra con dos medidas: prestar a Tragsa como medio propio y una aportación del 12% del total del presupuesto de esta actuación, es decir, unos 208.000 euros"

Por último, la responsable de Economía y Hacienda ha puesto de relieve otro asunto aprobado en el pleno y que se plasmará en el convenio a firmar con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). "Por fin vamos a conseguir que se mejoren las infraestructuras hidráulicas de la gestión del agua en alta en el Consorcio del Quiebrajano", ha enfatizado Parra, quien ha señalado que "para ello hemos llegado a un acuerdo con la CHG que es esencial, y hay que agradecer al Gobierno de España su disposición, que va a permitir que se puedan hacer mejoras en esas infraestructuras".

Así, está previsto que "la CHG destine en estas intervenciones tres millones de euros, igual que está haciendo en El Condado, donde también está llevando a cabo una inversión de 8 millones", ha apuntado Pilar Parra, quien resalta que esta actuación "va a beneficiar a 11 municipios, incluido Jaén capital, y unos 150.000 habitantes, y sobre todo va a suponer abaratar los costes del agua en alta en torno a un 30 por ciento".