La Diputación y el CES Provincial de Jaén consensúan alegaciones a la Planificación Eléctrica del Gobierno

Archivo - El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, en una foto de archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

JAÉN 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha trabajado conjuntamente con el Consejo Económico y Social (CES) Provincial en la elaboración de las alegaciones formuladas a la Propuesta de Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el Horizonte 2030 y su Estudio Ambiental Estratégico, sometida a consulta pública por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Para ello ha servido de base la propuesta que elaboró la Administración provincial en su día a la consulta realizada por la Secretaría General de Energía de la Junta en 2024 y que, posteriormente, con la colaboración del CES Provincial, "se enriqueció con las aportaciones del sector eléctrico provincial", según ha explicado la Diputación este sábado en una nota.

"Gracias a este trabajo conjunto se ha podido conseguir la inclusión de la línea de alta tensión Baza-Úbeda-Manzanares de 400 kV, siendo un paso importante para el desarrollo de la provincia, pues se va a contar con una línea de alta tensión de conexión para mejorar la potencia para nuevos suministros y la evacuación del gran potencial de energías renovables que tenemos", ha explicado el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

A pesar de ser una "buena noticia", la Administración provincial propuso al CES Provincial la elaboración de alegaciones para incorporar más actuaciones en la planificación del Horizonte 2030. "Se trata de mejorar esas propuestas, conseguir más avances y que se tengan en cuenta las necesidades que tiene la provincia de Jaén de vertebración de la red de alta tensión para dar solución a las necesidades reales que tiene este territorio", ha detallado Reyes.

La propuesta de alegación supondría una inversión de más de 125,7 millones de euros en actuaciones como una nueva línea de 400 kV para la conexión entre la nueva subestación eléctrica de Úbeda y la de Guadame (Marmolejo); una de 220 kV para la conexión entre la nueva subestación de Úbeda y la de Los Olivares (Jaén); la construcción de las subestaciones de Martos y de Mazuelos, en Alcalá la Real, así como la conexión de ambas con la línea de 220 kV Andújar-Caparacena y la ampliación de las subestaciones eléctricas de Guadame, Olivares y Baza.

Del mismo modo, en la alegación se solicita al Ministerio que la línea de 400 kv entre Baza-Úbeda-Manzanares se realice por la comarca de Las Villas hasta Villanueva del Arzobispo para prolongarse hacia la provincia de Albacete en dirección a Manzanares. Esto posibilita la construcción de una subestación en el municipio villanovense, que tiene "un gran potencial de producción de energía renovable con aprovechamientos de subproductos del olivar y también serviría como referencia de la conexión de la comarca de Segura, con una gran demanda eléctrica y gran capacidad de producción de energías renovables", según han señalado desde la Diputación.

Al mismo tiempo, se aproxima una línea eléctrica de alta tensión a territorios del reto demográfico, como son esta comarca y la de El Condado, así como a limítrofes de Albacete, "favoreciendo su desarrollo y su gran potencial de energías renovables también".

REYES ACUSA DE "DISCRIMINACIÓN" A LA JUNTA

Como conclusión, Reyes ha puesto el acento en la "discriminación" de la Junta de Andalucía tanto en su propuesta inicial a la propuesta de planificación eléctrica, que "solamente contemplaba para la provincia de Jaén la línea de 400 kV Baza-Úbeda-Manzanares y la conexión de Alcalá la Real a la línea de 220 kV Andújar-Caparacena", que recogía también la Diputación de Jaén con otras soluciones técnicas, como ahora en el periodo de alegaciones que "solo contempla para la provincia la conexión de Alcalá la Real, obviando el resto de actuaciones que ya le propuso la Administración provincial en la consulta que realizó a principios de 2024".

"La Junta de Andalucía tendrá que explicar por qué es tan poco ambiciosa para la provincia de Jaén y, en cambio, apoya la propuesta que ha hecho la Diputación de Córdoba, sabiendo la Junta mejor que nadie la situación de la provincia jiennense y el ranking que ocupa en la producción de energías renovables, que, excepto en la hidroeléctrica, está en las últimas posiciones en fotovoltaica y eólica, tal como lo pone de manifiesto el Informe de Infraestructuras Eléctricas de la provincia de Jaén de la Agencia Andaluza de la Energía", ha concluido Reyes.