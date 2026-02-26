Diputación colabora en obras de mejora del casco histórico de Guarromán (Jaén)

GUARROMÁN (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Jaén está colaborando en la ejecución de obras de mejora en varias calles y plazas del casco histórico de Guarromán (Jaén).

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado estas intervenciones, que se llevan a cabo a través de un convenio suscrito entre la Administración provincial y este consistorio para delegar la ejecución de este proyecto a la Diputación, a través de Tragsa.

Agea, que ha realizado esta visita junto al alcalde de esta localidad, Alberto Rubio, ha subrayado la importancia que tiene para Guarromán esta intervención, que cuenta con un presupuesto superior a los 2,9 millones de euros sufragados por fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, en concreto, procedentes de la convocatoria del Programa de mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio con uso turístico.

"Estas mejoras van a suponer una inversión importantísima en Guarromán a través de estos fondos del Gobierno de España", ha dicho Agea, al tiempo que ha detallado que se van a adecuar "varias calles del caso antiguo del municipio, además de reformar el antiguo pósito", lo que permitirá "dar un impulso a esta localidad desde el punto de vista turístico".

Este proyecto supondrá la mejora de espacios como la Plaza de la Constitución y del Ayuntamiento o calles como Juan Pablo Moris, Lucas Guillén o Víctimas del Terrorismo. En las mismas se va a colocar pavimentación y acerado, además de instalar nuevas redes de saneamiento y abastecimiento y de eliminar barreras arquitectónicas.

También se dotará a la Plaza del Ayuntamiento de nuevos equipamientos y árboles, así como nueva pavimentación con adoquinado. Asimismo, se instalará nuevo mobiliario urbano, zonas ajardinadas y nueva señalética.