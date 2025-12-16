La Diputación entrega los III Premios Jaenícolas para reconocer el talento y compromiso de la juventud jiennense

Entrega de los III Premios Jaenícolas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

TORREDELCAMPO (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha entregado este martes en Torredelcampo los III Premios Jaenícolas, unos galardones con los que la Administración provincial reconoce el talento, la creatividad y el compromiso social de la juventud jiennense. El acto se ha celebrado en el Teatro Municipal de la Villa y ha distinguido este año a once personas y entidades por su contribución al desarrollo de la provincia.

Durante esta gala, en la que también han participado el alcalde de Torredelcampo, Javier Chica; la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina; y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, Reyes ha puesto en valor "el talento, la energía y la trayectoria de la juventud de nuestra provincia". Asimismo, ha subrayado que estos premios "pretenden reconocer el compromiso de jóvenes con iniciativa que apuestan por Jaén y contribuyen a hacer provincia desde distintos ámbitos".

En esta tercera edición han sido galardonados la luchadora genavera Carmen González, en la categoría Deporte por la Igualdad; la gimnasta marteña Amanda González, en Deporte; la Escuela Municipal de Danza de Baeza, en Arte; la asociación jiennense 'Actuando por Transformar', en Acción Social; el colectivo juvenil 'Anímame' de Mengíbar, en Asociacionismo, y el IES 'Jándula' de Andújar, en Desarrollo Sostenible por su proyecto 'Vehículo ecológico LINCE'.

Además, se ha reconocido al IES 'Nieves López Pastor' de Villanueva del Arzobispo, en Creación de Contenidos y Redes Sociales; la cantante jiennense Mery Espinosa Barta 'Insert Soul', en la categoría de Música; el orcereño Adrián Jesús Ricoy, en Investigación; los empresarios jiennenses Javier Guerrero y Delma, en Emprendimiento Juvenil por su proyecto 'Vida Trashumante'; y el grupo scout 'Campo de la Torre' de Torredelcampo, que ha recibido el Premio Jaenícolas Local.

El presidente de la Diputación ha felicitado a todas las personas y colectivos distinguidos y ha destacado que su talento "contribuye al fortalecimiento social de la provincia y demuestra que Jaén cuenta con un capital humano preparado y brillante, así como con una tierra llena de oportunidades". "Con jóvenes como vosotros, tenemos la garantía de un futuro sólido y esperanzador para Jaén, ya que sois un ejemplo del potencial de nuestra juventud y un referente para otros muchos jóvenes", ha señalado.

Reyes también ha aprovechado su intervención para poner el foco en las políticas que la Diputación de Jaén desarrolla en materia de juventud como el III Plan Provincial de Juventud, las subvenciones para la incorporación de técnicos de juventud en municipios de menos de 20.000 habitantes, la puesta en marcha de una línea de ayudas para la adquisición de vivienda o los programas relacionados con la salud mental. "Se trata de medidas que dan respuesta a vuestras preocupaciones y demandas y que evidencian que los jóvenes sois una prioridad para la Administración provincial", ha concluido Reyes.