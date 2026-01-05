La Diputación falla los XII Premios Degusta Jaén

Archivo - Javier Perales en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las empresas Apisierra, de Pozo Alcón; Mermeladas y Licores Santa Claudia, de Alcalá la Real; La Jamonería de Paco, de Jaén; La Despensa de Paraíso de Bardazoso, de Villanueva del Arzobispo; el restaurante Antique, de Úbeda; y la chef del restaurante Ajhito, de la capital jiennense, Patricia Díaz, han sido los galardonados en las distintas categorías establecidas en los XII Premios Degusta Jaén que concede la Diputación de Jaén y que se han otorgado en una nueva reunión de la comisión de esta marca de calidad.

El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha destacado que con estos galardones la Administración provincial "pretende reconocer la calidad, el esfuerzo y la trayectoria de productores, comercios y restaurantes que trabajan con productos Degusta Jaén".

Asimismo, ha subrayado que los premiados han sido seleccionados "entre las más de 300 empresas adheridas a esta marca impulsada por la Diputación, que elaboran sus productos de manera totalmente artesanal".

En la 12ª edición de estos galardones ha resultado distinguida como 'Mejor Empresa Degusta Jaén 2025' la firma Apisierra, de Pozo Alcón. "Esta empresa es un referente en la producción de miel y otros alimentos como chocolates y bombones realizados de manera artesanal", ha subrayado Perales, que también ha hecho hincapié en el trabajo de la firma alcalaína Mermeladas y Licores Santa Claudia, que destaca por la elaboración de la Jalea de AOVE --Premio al Mejor Producto Degusta Jaén 2025--.

El galardón a la 'Mejor Promoción Degusta Jaén 2025' ha sido concedido a La Jamonería de Paco, establecimiento ubicado en la capital jiennense. Su gerente, Francisco Miguel Reyes Chamorro, destaca, según Perales, por "su profundo conocimiento de la cultura del jamón y por la elaboración de productos gourmet alineados con la estrategia de calidad de Degusta Jaén".

En la categoría de 'Mejor Establecimiento de Productos Degusta Jaén 2025', el premio ha recaído en la charcutería La Despensa de Paraíso de Bardazoso', de Villanueva del Arzobispo. Se trata de "una tienda situada en pleno corazón del parque natural que atrae a numerosos visitantes gracias a la promoción de productos tradicionales de la sierra, como el salchichón, la perdiz o el cerdo de orza".

El diputado se ha referido también al recetario y minuta del restaurante Antique, de Úbeda --Premio 'Mejor Establecimiento de Restauración Degusta Jaén 2025'--, "un espacio ubicado en una de las ciudades más bellas del mundo donde ofrecen al comensal calidad a través de su gastronomía tradicional".

Por último, el premio al Mejor Chef Degusta Jaén 2025 ha sido para Patricia Díaz, del restaurante Ajhito de Jaén. Según Perales, "su cocina destaca por la fusión de sabores y técnicas de la gastronomía jiennense y japonesa".

La entrega oficial de los XII Premios Degusta Jaén está prevista para el próximo Salón de Alimentación, que se celebrará en la capital jiennense a mediados del mes de abril.