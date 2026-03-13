Diputación y Gobierno ponen de relieve "el crecimiento y diversificación económica" de la provincia de Jaén

Encuentro con mujeres empresarias - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén y el Gobierno de España han puesto de relieve "el crecimiento y diversificación económica" de la provincia. Ha sido en el marco de la visita que ha realizado la secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de España, Amparo López, que, junto al presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha mantenido un encuentro con mujeres empresarias, además de visitar las empresas Family Biscuits y Novaindef .

Reyes ha apuntado que estas empresas dos empresas "son ejemplo del dinamismo de la provincia de Jaén" algo que ponen de manifiesto los datos económicos de la provincia, que muestran que "la actividad industrial en el año 2025 tiene más peso en nuestro PIB que la propia agricultura y que crea más empleo".

"Aunque nos sintamos especialmente orgullosos de ser los principales productores de aceite de oliva de calidad del mundo, estamos siendo capaces de diversificar nuestra economía y estamos aprovechando este momento de bonanza económica", ha apostillado el presidente.

En esta misma línea, Amparo López ha puesto el acento en que la economía de la provincia "cada vez es más diversificada" y aunque y hay exportaciones de aceite de oliva "importantísimas", a nivel de exportaciones de comercio exterior, "se exporta también muchísimo material eléctrico", con "empresas muy punteras".

La visita de la secretaria de Estado de Comercio a la provincia de Jaén se ha iniciado en la Diputación de Jaén, donde se ha llevado a cabo un encuentro con mujeres empresarias de la provincia, en el que también han estado presentes el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y en el que han tomado parte Josefa Martos, Mar Roa y Carmen Nieto, de JAEM; Sara Ocaña, de ASEM y Mar Liñán y Ana Pérez, de AMET.

Reyes ha destacado "el dinamismo y el trabajo" de los colectivos de mujeres empresarias que han participado en este encuentro de trabajo. Por su parte, López ha puesto de relieve la importante contribución de las mujeres a la generación de actividad económica, especialmente de las profesionales autónomas.

"Hay tres millones de autónomos en nuestro país, de los cuales en torno a un 37 por ciento son mujeres, en el caso de la provincia de Jaén, son un 35 por ciento de mujeres, y contribuyen de una manera muy notoria a la economía", ha señalado, además de destacar distintas líneas de apoyo al emprendimiento femenino y de fomento de la internacionalización de empresas impulsadas por mujeres que lleva a cabo el Gobierno de España.

Tanto el presidente de la Diputación como la secretaria de Estado de Comercio se han desplazado posteriormente junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, a las instalaciones de la empresa Family Biscuits, que forma parte de la estrategia Degusta Jaén que impulsa la Administración provincial.

Durante la vista a Family Biscuits, el alcalde de Jaén ha valorado el "aporte de valor que para la ciudad supuso el reimpulso de la actividad en esta empresa", y cómo "ha sabido reinventar el negocio, optimizar recursos y traducir eso en la exportación de su producción por países como Portugal, Marruecos, Mauritania, o Alemania, entre otros", y con "muchos mercados por abrir aún".

La visita de la secretaria de Estado de Comercio a la provincia de Jaén ha finalizado en la empresa Novaindef, ubicada en Linares (Jaén) y especializada en el diseño, y desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el sector de la defensa y el espacio.