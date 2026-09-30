La Diputación de Jaén acoge un encuentro para fomentar la participación de los jóvenes en sus municipios

Participantes en el encuentro - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El antiguo Hospital San Juan de Dios ha acogido la inauguración de la segunda edición de la Escuela Panupo, una iniciativa enmarcada en el programa europeo Erasmus+ Juventud y coordinada por la Asociación Europa 2020, en la que también toma parte la Diputación de Jaén y que tiene como objetivo fomentar la participación activa de los jóvenes en la vida democrática local.

Sobre este proyecto formativo, que desarrolla la Red Participe+ en cuatro municipios andaluces: Marmolejo (Jaén), Puente Genil (Córdoba), Gines (Sevilla) y Cabra (Córdoba), la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha destacado "su importancia porque habla de participación democrática para la gente joven de la provincia de Jaén y también de los municipios de toda Andalucía en los que se desarrolla".

Esta iniciativa, además de favorecer la participación juvenil a través de la utilización de diferentes herramientas, también trata de que los jóvenes "aprendan esas habilidades blandas que sabemos que son muy necesarias para el día a día, para su futuro laboral y para gestionar a dónde quieren llegar", ha explicado Ruiz.

"Sabemos que la participación del mundo juvenil a veces es muy complicada y por ello también agradecemos que este tipo de proyectos ayuden a los jóvenes a ser más participativos democráticamente en sus pueblos", ha señalado la diputada provincial.

Unas 40 personas, entre técnicos y miembros de colectivos juveniles, se han dado cita en esta jornada inaugural en la que también han tomado parte el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Miguel Contreras, y las concejalas de Juventud de Marmolejo y Puente Genil, Pilar Lara y Almudena Bascón, respectivamente.

Esta Escuela Panupo, que se desarrollará durante unos 18 meses, hasta noviembre de 2027, se plantea como un espacio dinámico de formación, intercambio de buenas prácticas y creación de alianzas estratégicas para fortalecer el papel de los jóvenes en la vida pública municipal y asociativa.

A lo largo de esta jornada se han abordado metodologías de dinamización e investigación aplicada a la participación ciudadana juvenil. El programa incluye igualmente la exposición de proyectos de referencia en el ámbito del activismo y la dinamización local.

En concreto, los asistentes han podido conocer de primera mano el trabajo de iniciativas como la Red Participe+, la Red Projoven Córdoba, la Xarxa Jove Valencia, Kanaya Circ y La Placita 11-15. Estas ponencias servirán para dotar a las entidades locales y al personal técnico de nuevas herramientas y recursos prácticos aplicables a la realidad de los municipios de la provincia.

La Escuela Panupo es un proyecto coordinado por la Asociación Europa 2020, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Erasmus+ Juventud, y cuenta con la colaboración directa de la Diputación Provincial de Jaén. Su meta última es consolidar espacios permanentes de diálogo e implicación social desde los municipios y las entidades de la provincia.