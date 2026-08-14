La Diputación de Jaén apoya 93 iniciativas en materia medioambiental y fomento de productos agroalimentarios

Taller de educación medioambiental. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén apoya este año 93 iniciativas de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro relacionadas con la sensibilización medioambiental y el fomento de productos agroalimentarios.

La diputada de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Isabel Uceda, destaca el éxito de esta convocatoria de subvenciones, dotada con un presupuesto de 120.000 euros y que ha permitido la organización de actividades y talleres en los que han participado más de 2.500 personas.

"Las subvenciones dirigidas a estos colectivos sociales multiplican su efecto gracias a la labor altruista y social que desarrollan. Por todo ello, el objetivo que perseguimos está más que cumplido, ya que estamos acercando a los escolares y a la ciudadanía en general al patrimonio natural de nuestra provincia, a la actividad del sector ganadero y de la producción de alimentos", ha afirmado.

Con estas ayudas, se han organizado actividades de promoción y visibilización del sector agroalimentario, la diversidad agrícola y la producción integrada y ecológica. Además, se han celebrado acciones de promoción, estudio y sensibilización en materia de sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático, conservación del cielo nocturno, movilidad sostenible y zonas verdes.

"Dentro de los proyectos subvencionados, podemos destacar la ayuda a las 50 asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos de la provincia para la puesta en marcha de huertos escolares, renaturalización de sus patios o jornadas agroalimentarias, o las que se han destinado a varias asociaciones para realizar talleres y actividades de promoción del AOVE y también proyectos dedicados al impulso de la iniciativa de Degusta Jaén", ha detallado Uceda.

Entre las entidades beneficiarias de estas ayudas, se encuentran asociaciones que han trabajado con personas con discapacidad para formarles en tareas relacionadas con el consumo responsable mediante actividades diseñadas como terapia ocupacional. También ha recibido una ayuda la Asociación ALES, que organiza talleres de senderismo y contacto con la naturaleza para los niños y niñas con cáncer y sus familiares.

"El apoyo de la Diputación a estas acciones supone fomentar el acercamiento, conocimiento y valoración de los escolares y de la ciudadanía en general sobre el patrimonio natural de nuestra provincia, la actividad de nuestro sector ganadero y también de nuestro sector agroalimentario, a través de recursos, material didáctico y actividades de formación y sensibilización", ha señalado.

Para ello, según ha añadido Uceda, la Administración provincial ha destinado más de 380.000 euros en los últimos cuatro años, "habiéndose incrementado el presupuesto en más de un 25 por ciento en las convocatorias de 2025 y 2026".